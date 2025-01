Microsoft vyškolí 1 milión Juhoafričanov v oblasti AI a kybernetickej bezpečnosti do roku 2026

Spoločnosť Microsoft oznámila ambicióznu iniciatívu, ktorej cieľom je do roku 2026 vybaviť 1 milión Juhoafričanov zručnosťami v oblasti umelej inteligencie (AI) a kybernetickej bezpečnosti. Tento program má poskytovať príležitosti na získanie zručností a certifikácií uznávaných v odvetví, čo umožní mladým ľuďom konkurovať na globálnej úrovni.

Záväzok k rozvoju Afriky

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho záväzku spoločnosti Microsoft voči africkému kontinentu. Za posledných päť rokov spoločnosť vyškolila 4 milióny Afričanov a zaviazala sa vyškoliť ďalších 30 miliónov v nasledujúcich piatich rokoch.

Strategické investície v Afrike

Okrem vzdelávacích programov Microsoft investuje do infraštruktúry na podporu technologického rastu v Afrike. Spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou G42 so sídlom v Spojených arabských emirátoch plánuje investovať 1 miliardu dolárov do geotermálne poháňaného dátového centra v Keni. Táto infraštruktúra má za cieľ rozšíriť služby cloud computingu vo východnej Afrike a očakáva sa, že bude funkčná v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Výkon akcií spoločnosti Microsoft

K 23. januáru 2025 sa akcie spoločnosti Microsoft Corporation (MSFT) obchodujú za 444,07 USD, čo odzrkadľuje pokračujúci rast a záväzok firmy ku globálnym iniciatívam



15-minútový graf zobrazujúci pohyb akcií Microsoftu (MSFT.US) dňa 3. januára 2025, analyzované pomocou Bollingerových pásiem (perióda 20). Akcie zaznamenávajú prielom nad horné pásmo okolo 20:15, pričom dosahujú vrchol na 448,63 USD, predtým než sa ustália blízko 443,57 USD. Zdroj: xStation5