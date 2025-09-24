Minister financií USA Bessent naznačuje možnosť agresívneho znižovania sadzieb zo strany Fedu

Minister financií USA Scott Bessent sa dnes vyjadril k americkej ekonomike a úrokovým sadzbám. Nižšie je prehľad hlavných bodov:
-
V októbri a novembri nás čakajú ďalšie rokovania s Čínou.
-
Niektoré chemikálie a letecké motory môžu byť využité ako páka v rokovaniach s Čínou.
-
USA sú zraniteľné v niektorých odvetviach a je potrebné ich posilniť.
-
Vzácne zeminy z Číny naďalej prúdia.
-
Napredujeme v otázke Fannie Mae a Freddie Mac.
-
Neviem, či budúci týždeň dôjde k zastaveniu činnosti vlády.
-
Pracujeme na pláne pre pracovné miesta nahradené umelou inteligenciou.
-
Uvidíme, ako sa vyvinie súčasný AI boom.
-
Verím, že dôjde k výraznému poklesu inflácie.
-
Mám menšie obavy z recesie.
-
Powell mal signalizovať zníženie sadzieb o 100–150 bázických bodov.
-
Prvé kolo výberu kandidátov ukončím do prvého októbrového týždňa.
-
Budúci týždeň absolvujem množstvo pohovorov s kandidátmi do Fedu.
-
Niektorí kandidáti do Fedu ma prekvapili.
-
Revízie údajov o zamestnanosti naznačujú, že niečo nebolo v poriadku.
-
Prekvapuje ma, že šéf Fedu Powell nesignalizoval cieľovú úroveň sadzieb.
-
Sadzby sú príliš reštriktívne a treba ich znížiť.
-
Nie som si istý, prečo Powell mierne cúvol.
-
Vstupujeme do cyklu uvoľňovania.
-
Fed drží sadzby príliš vysoko a príliš dlho.