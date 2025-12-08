Mounjaro od Eli Lilly zaradený do čínskeho štátneho poistenia

- Mounjaro bude od januára 2026 hradený z čínskeho verejného poistenia na liečbu diabetu 2. typu.
- Trhový dopad môže zasiahnuť konkurentov ako Novo Nordisk (Ozempic) a Innovent Biologics (mazdutide).
- Liek sa pravdepodobne rozšíri aj na liečbu obezity mimo oficiálneho schválenia.
- Očakáva sa výrazný nárast objemu predaja, no za cenu nižších cien v dôsledku zaradenia do úhradového systému.
- Mounjaro bude od januára 2026 hradený z čínskeho verejného poistenia na liečbu diabetu 2. typu.
- Trhový dopad môže zasiahnuť konkurentov ako Novo Nordisk (Ozempic) a Innovent Biologics (mazdutide).
- Liek sa pravdepodobne rozšíri aj na liečbu obezity mimo oficiálneho schválenia.
- Očakáva sa výrazný nárast objemu predaja, no za cenu nižších cien v dôsledku zaradenia do úhradového systému.
Eli Lilly dosiahol významný úspech na čínskom trhu – jeho liek Mounjaro (tirzepatid) bude od 1. januára 2026 zaradený do štátneho zoznamu hradených liekov pre pacientov s diabetom 2. typu, ako oznámila čínska Národná správa zdravotného poistenia (NHSA).
Zaradenie do systému štátneho zdravotného poistenia znamená, že sa liek stane širšie dostupným pre čínskych pacientov, avšak za cenu pravdepodobného zníženia cenového stropu, čo je bežná prax v Číne. Finálna výška úhrady bude ešte oznámená. Napriek tomu ide pre Eli Lilly o strategický míľnik, keďže Čína predstavuje jeden z najväčších trhov s diabetom na svete.
Mounjaro, ktorý sa aplikuje injekčne raz týždenne, bol v Číne uvedený na trh v januári 2025, teda dva roky po tom, čo tam dánska firma Novo Nordisk spustila predaj konkurenčného Ozempicu. Ten bol do systému úhrad zaradený už v roku 2022 a v roku 2024 vygeneroval tržby 898,5 milióna USD.
Analytici z Macquarie Capital a Jefferies očakávajú, že Mounjaro by mohol prevziať časť trhového podielu tak Novo Nordisk, ako aj čínskej firmy Innovent Biologics, ktorá v krajine predáva svoj vlastný prípravok mazdutid. Akcie Innoventu na túto správu reagovali poklesom o 7 %.
Zaujímavé je, že hoci je Mounjaro v Číne oficiálne schválený len na liečbu diabetu, experti upozorňujú na pravdepodobné rozšírenie jeho použitia aj na obezitu, podobne ako v iných krajinách, kde sa tirzepatid bežne používa „off-label“.
Podľa zástupcov Eli Lilly zaznamenala firma od spustenia predaja v Číne a ďalších krajinách ako Brazília, Mexiko a India silné výsledky, ktoré sa ďalej zlepšili v 3. štvrťroku. Očakáva sa, že zaradenie do úhrad výrazne posilní objemy predaja, hoci to bude tlmiť priemerné ceny.
Graf LLY.US (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly sa po výraznom rastovom období nachádzajú v korekcii, aktuálne sa obchodujú na úrovni 996,76 USD. Po dosiahnutí vrcholu v blízkosti 1 070 USD došlo ku krátkodobému obratu trendu, ktorý však zatiaľ nenarušuje dlhodobé býčie nastavenie. Cena akcií sa stále nachádza výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (937,69 USD) a SMA 100 (825,29 USD), čo značí, že hlavný trend zostáva rastový. Aktuálny pokles možno preto vnímať ako zdravú korekciu po predchádzajúcom prudkom raste. RSI osciluje na hodnote 56,3, teda v neutrálnom pásme, bez známok prepredanosti či prekúpenosti.
Z hľadiska technickej analýzy bude kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad EMA 50 (cca 938 USD). Táto zóna môže slúžiť ako prvá významná podpora v prípade pokračujúcej korekcie. Naopak, prípadné odrazenie späť k úrovniam nad 1 000 USD by mohlo obnoviť býčiu dynamiku.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ranné zhrnutie (10.12.2025)
Accenture a Anthropic uzatvárajú viacročné partnerstvo na podporu adopcie umelej inteligencie
Paramount vyzýva Netflix v boji o Warner Bros Discovery!
Exxon Mobil zvyšuje výhlaď zisku aj ťažby do roku 2030 vďaka silným aktívam v Guyane a oblasti Permian
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.