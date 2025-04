Nadchádzajúci Trumpov „Deň oslobodenia“ tlačí zlato na rekordné úrovne 🔔

Prezident Trump plánuje 2. apríla predstaviť rozsiahly balík nových ciel, a to počas dňa, ktorý označil ako „Deň oslobodenia“ pre USA. Neistota spojená s touto udalosťou poháňa dnešné výpredaje na akciových trhoch a zároveň podporuje rast ceny zlata.

Zlato dnes rastie o +1,23 % a dosahuje hodnotu 3 120 USD za uncu, keďže neistota na finančných trhoch dosahuje rekordné úrovne. Dnešný rast sa netýka len zlata – vzhor rastú aj ďalšie drahé kovy, vrátane striebra (+0,10 %), paládia (+0,66 %) a platiny (+1,10 %).

Neistotu na trhoch ďalej zvyšuje rekordne nízka úroveň spotrebiteľskej dôvery v USA, ktorá je teraz porovnateľná s úrovňou počas finančnej krízy v roku 2008. Okrem toho najnovšie údaje o inflácii PCE prekonali očakávania. Táto kombinácia faktorov vedie investorov k výpredaju akcií a presunu do bezpečných aktív.





Zlato vstupuje do fázy parabolického rastu, keď dnes prekročilo hranicu 3 100 USD za uncu. Cena zlata sa aktuálne blíži k hornej hranici rastúceho kanála, ktorá opakovane fungovala ako efektívna zóna na realizáciu ziskov.

Zdroj: xStation 5

Dnešnú volatilitu na trhoch po víkende môže spôsobovať séria vyjadrení, ktoré poskytol Donald Trump. V nedeľu povedal novinárom na palube lietadla Air Force One, že nové odvetné clá, ktoré tento týždeň oznámi, budú platiť pre všetky krajiny, nielen pre vybranú skupinu. Podľa správ Trump tlačí na svojich poradcov, aby zvolili tvrdší prístup, a pripravuje sa na eskaláciu globálnej obchodnej vojny.

Okrem toho v sobotu Trump uviedol, že by zvážil uvalenie „sekundárnych ciel“ na ruskú ropu, ak by Rusko bránilo mierovému riešeniu vojny na Ukrajine. Tieto clá by postihli krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, obmedzením prístupu na americké trhy alebo clom až do výšky 50 %.

Riziko eskalácie ropného konfliktu dnes podporuje ceny OIL.WIT (+1,00 %).