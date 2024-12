Napätie medzi Trumpom a Powellom sa zmierňuje, Trump neplánuje Powellovo odvolanie

Zvolený prezident Donald Trump oznámil, že neplánuje odvolať predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powella pred koncom jeho funkčného obdobia v máji 2026. Toto rozhodnutie prichádza napriek predchádzajúcej kritike Trumpa voči Powellovi za jeho prístup k úrokovým sadzbám.

Historické napätie medzi Trumpom a Powellom

Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump často kritizoval Powella za udržiavanie vyšších úrokových sadzieb, ktoré podľa neho bránili ekonomickému rastu. Trump dokonca označil Powella za „nepriateľa“ a údajne zvažoval jeho odvolanie.

Powellov postoj k nezávislosti Fedu

Powell opakovane zdôrazňoval dôležitosť nezávislosti Federálneho rezervného systému. Uviedol, že na žiadosť o rezignáciu by nepristúpil, a upozornil, že zákon chráni predsedu Fedu pred odvolaním bez oprávneného dôvodu.

Možné budúce konflikty

Hoci Trump naznačil, že sa nebude snažiť Powella odvolať, analytici očakávajú možné konflikty v otázkach hospodárskej politiky. Trumpove návrhy, ako zavedenie výrazných ciel a daňových škrtov, by mohli viesť k rastu inflácie, čo by donútilo Fed k udržaniu alebo zvýšeniu úrokových sadzieb, čo by mohlo byť v rozpore s Trumpovými ekonomickými cieľmi.

Reakcia trhu

Po Trumpovom oznámení trhy zaznamenali známky úľavy, čo interpretovali ako krátkodobo pozitívnu správu pre akcie. Investori však zostávajú opatrní ohľadom potenciálnych budúcich napätí medzi administratívou a Federálnym rezervným systémom.