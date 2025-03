Nasdaq 100 klesol o 3 % v súvislosti s obavami z rastu; dlhopisy získali

Rastúce obavy, že clá a vládne opatrenia by mohli brzdiť hospodársku expanziu v USA, prispeli k predĺženiu volatility na trhu v posledných troch týždňoch. Americké akcie klesli a priblížili sa k najnižším úrovniam od septembra, keďže nálada investorov sa zmenila na opatrnejšiu. Medzitým sa zvýšil dopyt po bezpečných aktívach, ako sú štátne dlhopisy.

Výrazný výpredaj hlavných technologických akcií výrazne zaťažil obchodovanie, čo investorov tlačilo k defenzívnym sektorom. Širší index S&P 500 rozšíril svoj pokles, pričom skupina známa ako „veľkolepá sedmička“ technologických gigantov klesla o 5 %. Nasdaq 100 utrpel stratu presahujúcu 3 %, zatiaľ čo S&P 500 klesol o 2,3 %, čím sa dostal na cestu k uzavretiu pod 200-dňovým kĺzavým priemerom prvýkrát od novembra 2023. Tesla Inc. klesla o 12 % a spoločnosť Nvidia Corp. stiahla akcie polovodičov na najnižšiu úroveň od augusta. Priemyselný index Dow Jones klesol o 1,2 %.

V súvislosti s týmito obavami klesli výnosy štátnych dlhopisov, keďže investori špekulovali, že ekonomická slabosť by mohla podnietiť Federálny rezervný systém k zníženiu úrokových sadzieb. Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesli o sedem bázických bodov na 4,23 %. Bitcoin tiež ustúpil a klesol pod 80 000 USD.

Trumpov postoj k hospodárskemu výhľadu

Prezident Donald Trump pripustil možnosť hospodárskych problémov a súčasnú situáciu označil za „prechodné obdobie“. Zastavil sa však pri predpovedaní recesie. V rozhovore v relácii Sunday Morning Futures na stanici Fox News , sa vyhol priamym prognózam recesie a uviedol: „Nerád predpovedám takéto veci. Je tu prechodné obdobie, pretože to, čo robíme, je veľmi veľké.“ Jeho skoré politické zameranie na clá a znižovanie počtu pracovných miest vo federálnej správe prispelo k neistote na trhu.

Analytici z Wall Street sa pripravujú na volatilitu

Tom Essaye zo spoločnosti The Sevens Report poznamenal, že Trumpova pokračujúca angažovanosť v jeho politickom programe zvyšuje tlak na trhy. Prudký pokles technologických akcií, najmä medzi nadhodnotenými megakapacitnými menami, zintenzívnil nervozitu na trhu. Segment S&P 500, ktorý nezahŕňa rýchlo rastúce spoločnosti, však vykázal menší pokles len o 0,5 %.

Index volatility Wall Street (VIX) vzrástol na najvyššiu úroveň v tomto roku, pričom vzrástli aj ukazovatele úverového rizika. Viac ako desať veľkých spoločností s investičným ratingom odložilo predaj dlhopisov v dôsledku nestability na trhu. Analytici Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. a RBC Capital Markets zmiernili svoje býčie vyhliadky na rok 2025, keďže clá zvyšujú obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu.

Tarify sú pre investorov veľkým problémom

Investiční experti vrátane Davida Bahnsena zo spoločnosti The Bahnsen Group, naznačujú, že neistota spojená s clami je rušivejšia ako ich skutočné zavedenie. „Neverím, že administratíva presne vie, ako sa situácia s clami vyvinie, ale stavil by som sa, že bude pretrvávať dostatočne dlho na to, aby utlmila hospodársku aktivitu aspoň na štvrťrok alebo dva,“ povedal. Bahnsen tiež špekuloval, že problém sa nakoniec môže vyriešiť prostredníctvom obchodných dohôd, vďaka ktorým sa predchádzajúce narušenia zdajú byť zbytočné.

Sam Stovall zo spoločnosti CFRA naznačil, že dĺžka trvania opatrnosti na trhu bude závisieť od toho, ako dlho bude trvať, kým ustúpia obchodné neistoty a obavy z recesie. „Trhy zostávajú citlivé na obchodnú politiku, pričom existuje značná neistota v súvislosti s rozsahom a trvaním ciel,“ uviedli Jason Pride a Michael Reynolds zo spoločnosti Glenmede. Zdôraznili, že pre trhy bude rozhodujúce, či sa clá použijú ako dočasný nástroj vyjednávania, alebo sa stanú trvalou súčasťou obchodnej politiky USA.

Sentiment investorov sa oslabuje

Podľa prieskumu Americkej asociácie individuálnych investorov sú retailoví investori čoraz pesimistickejší a väčšina z nich očakáva v nasledujúcich šiestich mesiacoch pokles cien akcií. Menej ako 20 % očakáva, že ceny akcií počas tohto obdobia porastú.

Napriek negatívnym ukazovateľom sentimentu analytici konštatujú, že pozícia investorov je naďalej naklonená dlhým akciám. Dan Wantrobski zo spoločnosti Janney Montgomery Scott poukázal na to, že ak bude pretrvávať makroekonomická neistota, mohlo by nasledovať ďalšie znižovanie rizika v oblasti akcií. Mark Hackett zo spoločnosti Nationwide sa medzitým domnieva, že trh sa možno blíži k dnu, a nie k vstupu do dlhodobého poklesu.

„Musíme sledovať riziká poklesu vrátane slabosti trhu práce a stiahnutia spotrebiteľov, ktoré by mohli viesť k stagflácii,“ varoval Hackett. Naznačil však, že ak sa kľúčové ekonomické problémy - ako napríklad dlhový strop, riziká zatvorenia vlády a clá - vyriešia priaznivejšie, než sa očakáva, trhy by sa mohli odraziť.