⏬NATGAS klesá o 2,5 %

Vysoké teploty v USA pripomínajú minuloročnú teplú jeseň a zimu, ktoré znížili spotrebu plynu počas vykurovacej sezóny

Zemný plyn naďalej výrazne klesá (dnes -2,5 %). Včerajší pokus o odraz zlyhal, hoci ešte dnes vidíme testovanie 50- a 100-periodového priemeru v blízkosti úrovne 2,45 USD. Mierne nižšie sa nachádza podpora v podobe Fibo retracementu 38,2 a rastovej trendovej línie na úrovni 2,37 USD/MWh. Stojí za zmienku, že pred poslednými 3 prevráteniami bol na cenu vyvíjaný tlak smerom nadol. Súčasné prevrátenie z novembrového kontraktu na decembrový bude predposledným prevrátením smerom nahor. Od januárového kontraktu k letným kontraktom budeme svedkami backwardácie.

Zdá sa, že stále existuje šanca na podobný pohyb ako v minulom roku, keď po rolovaní kontraktu došlo k prudkému nárastu o 10 %. Poklesy sa však začali začiatkom novembra, kedy by malo dôjsť k prvému zníženiu zásob. Ten však pri pohľade na výhľad počasia môže prísť neskôr, ako by naznačovala sezónnosť.

Keďže sezóna chladenia je za nami, vyššie teploty naznačujú, že dopyt po plyne v dôsledku dopytu po vykurovaní môže byť v najbližšom období nízky. Dlhší dvojtýždňový výhľad tiež poukazuje na pretrvávajúce vysoké teploty. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Za posledných niekoľko týždňov sme zaznamenali menší nárast akcií, ako by naznačovala sezónnosť. Teraz sa však prírastok vrátil do päťročného pásma a existuje šanca, že v nasledujúcich 2 až 3 týždňoch by sa prírastok zásob mohol priblížiť k úrovni 100 mld. kubických metrov. Vzhľadom na to je veľmi pravdepodobné, že so skutočným začiatkom vykurovacej sezóny sa začne aj výraznejší pokles cien.

Zásoby rástli menej, ako sa očakávalo počas väčšiny prázdnin. Teraz sa však situácia vracia do normálu, čo by mohlo v nasledujúcich týždňoch vytvoriť tlak na pokles cien plynu. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Po zajtrajšom zasadnutí dôjde k výmene z novembrového futures kontraktu na decembrový kontrakt. Decembrový kontrakt sa obchoduje približne o 0,4 USD vyššie. Vzhľadom na to existuje šanca, že v piatok otvorí blízko úrovne 2,8 USD/MMBTU. Ak by sa zopakoval scenár z minulého roka, v nasledujúcich niekoľkých seansách by sa dalo počítať s rastom na úroveň 3 - 3,2 USD/MMBTU a potom, ak bude naďalej priať počasie, by sa mohol začať pokles v súlade so sezónnosťou. Nemožno však vylúčiť ani scenár, v ktorom sa tlak na pokles udrží aj po nasadení, čo môže vyústiť do pokusu o uzavretie medzery. Potom bude rozsah pohybu smerom nadol minimálne 0,3 - 0,4 USD.