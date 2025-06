Návrat skúseného lídra: Jeffrey Ettinger opäť na čele spoločnosti Hormel Foods

Spoločnosť Hormel Foods oznámila, že do jej vedenia sa vracia bývalý generálny riaditeľ Jeffrey Ettinger, ktorý firmu viedol v rokoch 2005 až 2016. Ettinger prevezme funkciu dočasného generálneho riaditeľa na 15 mesiacov, a to od 14. júla 2025. Nahradí Jamese Sneeho, ktorý tento rok oznámil odchod do dôchodku.

Táto zmena prichádza v čase, keď spoločnosť Hormel Foods čelí výzvam v oblasti dodávateľských reťazcov a slabému dopytu, čo sa odrazilo aj v úprave celoročného výhľadu zisku smerom nadol. Spoločnosť zároveň oznámila, že nového trvalého CEO plánuje menovať v októbri 2026.

James Snee zostane do októbra 2025 ako špeciálny poradca a bude naďalej konzultantom spoločnosti počas ďalších 18 mesiacov. Týmto krokom spoločnosť zabezpečuje kontinuitu vedenia v náročnom období.

Hormel zároveň menoval Johna Ghinga, výkonného viceprezidenta divízie maloobchodu, do funkcie prezidenta spoločnosti, a to takisto od 14. júla. Týmto krokom spoločnosť posilňuje svoje vedenie, aby mohla efektívnejšie riešiť aktuálne problémy a strategicky plánovať budúcnosť.

Graf HRL.US (D1)

Akcie Hormel Foods sa aktuálne obchodujú v blízkosti 30,39 USD, čo zodpovedá úrovniam z posledných niekoľkých mesiacov a naznačuje bočný trend bez výrazného smerovania. Krátkodobý priemer EMA 50 (oranžová) sa nachádza na úrovni 30,19 USD, zatiaľ čo SMA 100 (modrá) je tesne pod ním na úrovni 29,80 USD, čo naznačuje technickú nerozhodnosť trhu.

RSI sa pohybuje na hodnote 50,8, teda presne na hranici medzi prepredaním a prekúpením, čo potvrdzuje neutrálne nastavenie trhu bez jasného tlaku kupujúcich alebo predajcov. MACD je mierne nad nulovou líniou, čo naznačuje mierny býčí impulz, ale zatiaľ bez presvedčivého potvrdenia trendu.

Zdroj: xStation5

