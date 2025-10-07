New York Fed zverejnila nové prognózy: rastú očakávania inflácie v 1-ročnom horizonte 🔔

- Očakávania 1-ročnej inflácie vzrástli na 3,4 % (z 3,2 %), trojročné očakávania zostali nezmenené na úrovni 3,0 % a päťročné vzrástli na 3,0 % (z 2,9 %).
- Vnímaná pravdepodobnosť vyššej nezamestnanosti v priebehu nasledujúceho roka stúpla na 41,1 % (+2,0 p. b.), zatiaľ čo riziko straty zamestnania sa zvýšilo na 14,9 % (+0,4 p. b.).
- Očakávania rastu cien akcií v nasledujúcich 12 mesiacoch vzrástli na 39,8 % (+0,9 p. b.), čo je nad 12-mesačným priemerom 38,0 %.
Newyorský Fed práve zverejnil svoju najnovšiu správu založenú na údajoch z prieskumu domácností, ktorý sa zameriava na inflačné očakávania a ekonomické podmienky.
V septembri sa inflačné očakávania domácností zvýšili v krátkodobom horizonte (1 rok: 3,4 %) aj v dlhodobom horizonte (5 rokov: 3,0 %), pričom v strednodobom horizonte (3 roky: 3,0 %) zostali stabilné. Rozpätie medzi odpoveďami respondentov sa zúžilo pri 1- aj 5-ročnom horizonte. Neistota ohľadom inflácie klesla v 1-ročnom horizonte, zostala nezmenená pri 3 rokoch a mierne vzrástla pri 5 rokoch.
Očakávania rastu cien nehnuteľností zostali štvrtý mesiac po sebe stabilné na úrovni 3,0 %. Očakávané ročné zmeny cien vzrástli pri potravinách (5,8 %, +0,3 p. b.), pohonných látkach (4,2 %, +0,3 p. b.), zdravotnej starostlivosti (9,3 %, +0,5 p. b.) a nájomnom (7,0 %, +1,0 p. b.), zatiaľ čo očakávané náklady na vysokoškolské štúdium klesli na 7,0 % (–0,8 p. b.).
Napriek miernemu nárastu podielu respondentov, ktorí očakávajú, že si po strate práce nájdu novú (47,4 %, oproti 44,9 %, no stále pod 12-mesačným priemerom 51,0 %), sa celkový sentiment na trhu práce zhoršil. Očakávaný rast miezd klesol na 2,4 %, respondenti zároveň uviedli vyššiu pravdepodobnosť rastu nezamestnanosti (41,1 %), mierne zvýšenie rizika straty práce (14,9 %) a vyšší úmysel dobrovoľne ukončiť pracovný pomer (20,7 %).
Pokiaľ ide o financie domácností, očakávaný rast príjmov zostal stabilný na úrovni 2,9 %, zatiaľ čo očakávaný rast výdavkov spomalil na 4,7 %. Vnímané riziko omeškania so splátkou dlhu kleslo na 12,6 %, čo je pod 12-mesačným priemerom 13,5 %. Domácnosti hodnotia svoju aktuálnu finančnú situáciu mierne lepšie než pred rokom, no sú menej optimistické, pokiaľ ide o budúcnosť.
Očakávania vzrástli pri vyšších daniach (3,6 %), raste verejného dlhu (7,5 %), mierne vyššej miere úspor (24,9 %) a vyššej pravdepodobnosti rastu cien akcií v nasledujúcom roku (39,8 %).
