Konferencia ECB: Globálna neistota, stabilita politiky 💶

-
Sadzby zostávajú bezo zmeny
-
Globálna neistota pretrváva
-
Riziká sú momentálne vyváženejšie
-
Inflácia zostáva v cieľovom pásme, no výhlaď je neistý
-
ECB je v „dobrej pozícii“
-
Trh práce a ekonomika zostávajú silné napriek pomalému rastu
-
Rada guvernérov ECB počas tlačovej konferencie predstavila svoj pohľad na vývoj ekonomiky:
-
Prezidentka uistila, že európska ekonomika a trh práce zostávajú silné, napriek aktuálnym výzvam.
-
Európske firmy zvýšili investície do IT infraštruktúry, softvéru a digitalizácie.
-
Infrastrukturné a priemyselné investície súvisiace s obranou a ozbrojenými silami podporujú ekonomiku, no zároveň môžu prispieť k rastu inflácie.
-
„Domácnosti si naďalej odkladajú nezvykle veľkú časť svojich príjmov.“
-
Dlhodobé inflačné očakávania zostávajú na úrovni okolo 2 %, avšak výhlaď je neistý.
-
Clo, geopolitické napätie a narušenie obchodu patria medzi hlavné riziká pre rast a očakáva sa, že pretrvajú.
-
Tiež bolo znovu potvrdené, že rozširovanie a posilňovanie eurozóny a európskeho finančného systému ostáva prioritou.
-
Úverové podmienky pre firmy sa mierne sprísnili.
-
Inflácia potravín ustupuje, no energetická inflácia pretrváva dlhšie, než sa očakávalo.
-
ECB je „na dobrom mieste,“ ale toto miesto nie je „nemenné“.
-
Vplyv umelej inteligencie na trh práce v EÚ zostáva nejasný.
-
Menový prenos nie je narušený.
-
Riziká pre bankový sektor EÚ sú zanedbateľné a ziskovosť zostáva stabilná.
-
Riziká pre rast sú teraz vyváženejšie a rozsah možných scenárov sa zúžil – pozitívne aj negatívne vplyvy sú menej extrémne.
ECB opakovane zdôraznila, že uplatňuje reaktívnu a na dátach založenú politiku, čím pravdepodobne naznačila, že ďalšie zníženie sadzieb nebude nasledovať, ak nedôjde k výraznému oslabeniu ekonomického rastu. Počas sekcie otázok sa predstavitelia ECB vyhýbali priamym odpovediam na otázku, či sú zvýšenia sadzieb rovnako pravdepodobné ako ich zníženia, čím pravdepodobne chceli zabrániť narušeniu inflačných očakávaní.
ECB potvrdzuje svoju prioritu – stabilitu. Rada guvernérov sa zámerne vyhla tvorbe nerealistických očakávaní ohľadom rastu. Aj keď ekonomický rast a trh práce nie sú výrazne silné, ECB ich považuje za dostatočné na to, aby sa mohla viac sústrediť na interné aj externé riziká, ktoré sú vážnejšie než samotné spomalenie rastu.
Pojem „dobré miesto,“ ktorý prezidentka Lagarde často spomínala, označuje zrejme pozíciu, z ktorej je ECB schopná efektívne reagovať na riziká bez toho, aby sa pripravila o priestor na podporu rastu, ak sa objavia výhodnejšie podmienky.
EURUSD (M15)
Euro vymazáva časť predchádzajúcich strát po rozhodnutí o sadzbách a tlačovej konferencii.
Zdroj: xStation5
