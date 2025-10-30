„Halloweensky efekt“ a päť obáv, ktoré strašia finančné trhy

- „Halloweenský efekt“ na trhoch: historicky sa akcie medzi novembrom a aprílom vyvíjajú lepšie ako medzi májom a októbrom, hoci tento sezónny trend neplatí vždy a do veľkej miery závisí od širšieho ekonomického a politického kontextu. Päť rizík ohrozujúcich súčasný pokoj: Rastúce ceny ropy, rozhodnutie Federálneho rezervného systému, voľby starostu New Yorku, potenciálne spomalenie investícií do umelej inteligencie a krehkosť čínskeho realitného sektora by mohli utlmiť optimizmus investorov. Obdobie opatrnosti: napriek štatistickým faktorom, ktoré podporujú trh, kombinácia geopolitických napätí, inflačných tlakov a ekonomických nerovnováh naznačuje, že opatrnosť bude v najbližších mesiacoch najlepšou stratégiou.
V posledných mesiacoch zažili finančné trhy zvláštnu kombináciu pokoja a napätia. Akciové indexy dosiahli nové historické maximá, a zlato aj bitcoin zostávajú na rekordných úrovniach – napriek tomu volatilita nezmizla. Vývoj bol ďaleko od plynulého – kolísavosť cien sa stala jednou z hlavných čŕt tohto obdobia. Obchodné vojny, fiškálne deficity, vojenské konflikty a politická rozdelenosť na Západe zaťažujú trhy, no zatiaľ neodradili investorov. Naopak – október znamená začiatok obdobia, ktoré mnohí investori považujú za mimoriadne zaujímavé: tzv. halloweensky efekt.
Čo je to halloweensky efekt?
Halloweensky indikátor je stratégia, ktorá hovorí, že akcie majú tendenciu podávať lepšiu výkonnosť od novembra do apríla než od mája do októbra. Táto teória vznikla koncom 19. storočia a historicky prinášala priemerný ročný výnos 5,3 % počas „zimných mesiacov“ (november – apríl), v porovnaní s len 1,9 % počas leta.
Aj keď sa tento rozdiel môže zdať významný, investori by mali byť opatrní pri prílišnom spoliehaní sa na tento sezónny vzorec – najmä počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Halloweensky indikátor nefunguje každý rok. Veľká časť jeho historickej výkonnosti pochádza z mimoriadne silného vývoja trhov v šiestich mesiacoch po amerických „midterm“ voľbách, čo je obdobie, ktoré začne až po budúcoročnom Halloweene – teda o dvanásť mesiacov.
Počas ostatných rokov prezidentského cyklu býva zimná výkonnosť trhu pozitívna, ale nie výnimočná. Index Dow Jones v období, do ktorého teraz vstupujeme, historicky dosahoval priemerný zisk okolo 3 %.
Rok 2025 nasleduje po výnimočne silnom lete. Kým index Dow Jones počas letných mesiacov historicky rástol v priemere o 2 %, od mája tohto roku vzrástol už o viac ako 16 %.
Aj keď štatistiky zvyčajne hrajú v tomto období v prospech investorov, súčasný kontext si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Globálna ekonomika balansuje medzi rastom a napätím a každé vyostrenie rizík by mohlo narušiť krehký pokoj na trhoch.
5 udalostí, ktoré môžu oslabiť halloweensky efekt
Aj keď história hovorí v prospech akcií počas zimy, dnešné prostredie má ďaleko od pokojného. Medzi hlavné riziká patria:
1. Rast cien ropy
- Trumpove nové sankcie voči ruským ropným firmám otriasli energetickým trhom. Cena ropy za posledný týždeň vzrástla o 7,5 %, čo môže mať vážne dopady na globálnu ekonomiku.
- Pri inflácii v USA nad 3 % a kombinácii colných bariér, monetárnych stimulov a slabého dolára, môžu energetické šoky ďalej zvyšovať inflačné tlaky.
- Ropa sa aktuálne nachádza v štruktúre backwardation, čo sa často vníma ako predzvesť rastu cien. No stávka na rast cien ropy môže byť v súčasnosti kontrariánska, keďže trh ovládajú short pozície.
2. Rozhodnutia Fedu
- Napätie medzi prezidentom Trumpom a Fedom narastá. Trump tlačí na zníženie sadzieb, aby refinancoval štátny dlh a zlepšil rozpočtovú bilanciu.
- Včera však Jerome Powell trh prekvapil, keď vylúčil zníženie sadzieb v decembri, čo bolo plne započítané trhom. Takýto stret medzi Bielym domom a centrálnou bankou môže podkopať dôveru investorov.
3. Voľby starostu New Yorku
Tento víkend sa konajú voľby v najvýznamnejšom americkom meste – v srdci Wall Street. Favoritom je 33-ročný Zohran Mamdani, ktorý sľubuje bezplatnú MHD, zmrazenie nájomného, verejné supermarkety a bezplatnú starostlivosť o deti.
Tieto plány má financovať zvýšením daní pre bohatých, čo vyvoláva neistotu v svetovom finančnom centre.
4. Pokles AI akcií
- Tech giganti zatiaľ financovali AI z vlastných rezerv, no niektoré firmy už emitujú dlh. Zárobkové správy po prvý raz spochybňujú tempo investícií do AI.
- K tomu sa pridáva vysoká spotreba energie dátových centier, čo môže byť hlavnou prekážkou rastu AI sektora.
5. Problémy čínskeho realitného trhu
- Napriek snahám Pekingu realitný sektor ostáva najväčšou slabinou ekonomiky. Nesplácanie záväzkov, klesajúce ceny a oslabená dôvera spotrebiteľov zvyšujú systémové riziká.
- Keďže Čína tvorí takmer 30 % ázijského HDP, problémy môžu zasiahnuť globálnu ekonomiku cez komodity a dodávateľské reťazce.
Halloweensky indikátor bol vždy zdrojom investičného optimizmu. No tento rok môžu strašidlá svetovej ekonomiky – od ropy po politiku – prepisovať pravidlá. Opatrnosť bude tento Halloween tou najrozumnejšou maskou, ktorú si investori môžu nasadiť.
