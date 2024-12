Nike pod vedením nového CEO Elliotta Hilla: Zisk klesá, plán oživenia sa formuje

Nike (NKE) oznámilo výsledky za druhý štvrťrok fiškálneho roka, pričom pod vedením nového CEO Elliotta Hilla čelí výzvam, no formuluje stratégiu pre obnovu. Tržby dosiahli 12,35 miliardy dolárov, čím prekonali očakávania 12,13 miliardy, no zaostali za minuloročnými 13,39 miliardami. Upravený zisk na akciu bol 0,78 USD, oproti očakávaným 0,63 USD, ale pod minuloročnými 1,03 USD.

Elliott Hill, ktorý sa vrátil do Nike po odchode do dôchodku v roku 2020, si kladie za cieľ opäť orientovať firmu na šport a posilniť vzťahy s distribučnými partnermi. Jeho plán zahŕňa reinvestície do značkového príbehu a obnovenie integrovanej distribúcie prostredníctvom Nike Direct a veľkoobchodu. Hill priznal, že Nike stratilo "posadnutosť športom" a plánuje to napraviť.

Nike čelí poklesu predaja – tržby z priameho predaja klesli o 13 %, digitálny predaj zaznamenal pokles o 21 % a veľkoobchodné tržby klesli o 3 %. CFO Matthew Friend oznámil znižovanie nadbytočných zásob a prechod na model s menšou zľavovou aktivitou. Spoločnosť očakáva pokles hrubej marže v nasledujúcom štvrťroku o 300 až 350 bázických bodov.

Akcie Nike sa medziročne prepadli o viac ako 36 %, čo odráža problémy s distribučnými partnermi a konkurenciu od značiek ako On Holding, Skechers a Hoka. Analytici však veria v potenciál dlhodobého zotavenia Nike. Ako uviedol Simeon Siegel z BMO Capital Markets: „Pre spoločnosť ako Nike môže byť nádej silnou hnacou silou.“

Reakcie akciového trhu na posledné výsledky neboli najlepšie, pričom za posledné 4 kvartály sme v ďalšom dni nevideli pozitívnu reakciu, práve naopak, akcie sa v reakcii na výsledky za fiškálne Q4 2024 prepadli o 20 % a išlo o najhoršiu reakciu za posledných 10 rokov.

Zdroj: Bloomberg, Yahoo Finance, XTB

Ani v súčasnosti investori nereagovali pozitívne na tieto hospodárske výsledky a cena akcií v poobchodných hodinách sa prepadla o viac ako 4 %. V súčasnosti sa tak akcie obchodujú za približne 74 dolárov.

Zdroj: xStation5