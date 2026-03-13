Nová obchodná vojna na obzore 🧨

- USA začali vyšetrovanie podľa sekcie 301 voči 60 ekonomikám pre podozrenie z nedostatočného boja proti nútenej práci.
- Na zozname nie sú len Čína a Rusko, ale aj EÚ, Británia, Kanada alebo Austrália.
- Administratíva Donalda Trumpa tým posilňuje obchodný tlak po zrušení predchádzajúcich ciel súdom.
- Výsledkom môžu byť nové clá alebo ďalšie obchodné obmedzenia už počas leta.
- USA začali vyšetrovanie podľa sekcie 301 voči 60 ekonomikám pre podozrenie z nedostatočného boja proti nútenej práci.
- Na zozname nie sú len Čína a Rusko, ale aj EÚ, Británia, Kanada alebo Austrália.
- Administratíva Donalda Trumpa tým posilňuje obchodný tlak po zrušení predchádzajúcich ciel súdom.
- Výsledkom môžu byť nové clá alebo ďalšie obchodné obmedzenia už počas leta.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala nové vyšetrovanie obchodných praktík podľa sekcie 301, ktoré sa týka celkovo 60 krajín a ekonomík. Washington tvrdí, že tieto štáty neprijali dostatočné kroky proti dovozu tovaru vyrobeného s využitím nútenej práce. Cieľom vyšetrovania je zistiť, či zlyhanie v tejto oblasti poškodzuje amerických pracovníkov a firmy, a prípadne navrhnúť ďalšie opatrenia.
Na zozname nie sú len tradiční rivali ako Čína alebo Rusko, ale aj významní obchodní partneri a spojenci USA, vrátane Európskej únie, Británie, Kanady, Austrálie, Indie, Izraela, Kataru či Saudskej Arábie. Práve široký záber vyšetrovania naznačuje, že Washington chce opäť zosilniť tlak v obchodnej politike a rozšíriť tému pracovných štandardov do globálnych rokovaní.
Tento krok prichádza v čase, keď sa Trumpova administratíva snaží obnoviť colný tlak po rozhodnutí amerického Najvyššieho súdu, ktorý 20. februára zrušil jeho predchádzajúce globálne clá ako nelegálne. Biely dom následne využil iný právny rámec a zaviedol dočasné 10 % clo na 150 dní podľa sekcie 122 obchodného zákona z roku 1974. Okrem toho už tento týždeň USA začali aj ďalšie vyšetrovanie zamerané na nadmerné priemyselné kapacity u 16 veľkých obchodných partnerov.
Nové vyšetrovanie tak zapadá do širšej stratégie, ktorej cieľom je vytvoriť právny základ pre ďalšie obchodné reštrikcie ešte pred vypršaním dočasných ciel v júli. Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer uviedol, že chce celú záležitosť vrátane návrhov možných opatrení uzavrieť práve do tohto termínu.
Veľkú pozornosť bude pútať predovšetkým dosah na Čínu, pretože USA už v minulosti zasiahli proti dovozom zo Sin-ťiangu na základe zákona Uyghur Forced Labor Prevention Act. Washington dlhodobo obviňuje čínske úrady z vytvárania pracovných táborov pre Ujgurov a ďalšie moslimské menšiny, zatiaľ čo Peking tieto obvinenia odmieta.
Z pohľadu trhov ide o ďalší signál, že obchodná politika USA môže v najbližších mesiacoch opäť pritvrdiť. Ak vyšetrovanie skutočne vyústi do nových reštrikcií, môže to zvýšiť napätie nielen voči Číne, ale aj voči americkým spojencom, ktorí sa teraz ocitli pod rovnakým drobnohľadom ako geopolitickí súperi.
