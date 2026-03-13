Lululemon v kríze: Zakladateľ ostro kritizuje predstavenstvo počas hľadania nového generálneho riaditeľa 👕

Zakladateľ Lululemonu kritizuje predstavenstvo
Akcie LULU od začiatku roka -25 %, z maxím konca 2023 takmer -70 %.
Zakladateľ spoločnosti Lululemon, Chip Wilson, nedávno upozornil potenciálnych kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa, že hlavné problémy firmy nespočívajú v dočasne neobsadenej pozícii CEO, ale v samotnom predstavenstve spoločnosti. Vo svojom liste Wilson uviedol, že nový riaditeľ sám nezvládne vyriešiť problémy v riadení, ktorými podľa neho Lululemon trpí. Spoločnosť Lululemon hľadá nového CEO potom, čo Calvin McDonald v decembri oznámil, že na konci januára z vedenia odíde.
Od októbra sa Wilson, významný akcionár, verejne stavá proti predstavenstvu, obviňuje ho z slabého dohľadu a pomalého zapojenia a pokračuje v tlaku na zásadné zmeny vo vedení firmy. Podľa správ The Wall Street Journal je jadrom sporu narastajúca priepasť medzi kreatívnymi koreňmi značky Lululemon a predstavenstvom, ktoré Wilson považuje za neschopné premeniť silu značky na dlhodobý úspech.
Akcie LULU prechádzajú dlhodobým poklesom. Od začiatku roka stratili 25 %, za posledný rok takmer 50 % a za posledných päť rokov približne 48 %. V porovnaní s maximami z konca roku 2023 sú akcie v poklese takmer 70 %. Tento vývoj odráža rastúcu neistotu investorov kvôli výzvam v riadení spoločnosti a zmenám vo vedení.
Graf LULU.US (D1)
Zdroj: xStation05
