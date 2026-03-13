Market Watch: Klidná evropská seance, slabý průmysl, polevující inflace

Koniec týždňa na európskych trhoch prináša rozsiahlu sériu makroekonomických dát, ktoré vykresľujú zmiešaný obraz ekonomiky regiónu na začiatku roka. Dnešná seansa na európskych burzách prebieha v nezvyčajne pokojnej atmosfére, pričom investori pred víkendom volia opatrný prístup. Medzi hlavné zverejnené dáta patria HDP a priemyselná výroba zo Spojeného kráľovstva, inflačné údaje z viacerých európskych ekonomík a dáta o priemyselnej produkcii za celú eurozónu. Väčšina hlavných európskych indexov sa pohybuje v blízkosti včerajších záverečných úrovní. Nemecký DAX a britský FTSE 100 sa držia blízko svojich referenčných bodov, zatiaľ čo francúzsky CAC40 stráca viac než 0,1 %. Na opačnej strane stojí španielsky IBEX, ktorý pridáva viac než 0,3 %.
- Spojené kráľovstvo: Ekonomika sa v januári prakticky zastavila. HDP zostalo medzimesačne bez zmeny na úrovni 0,0 % oproti očakávaniu 0,2 %, zatiaľ čo medziročný rast dosiahol 0,8 %. Priemyselná výroba medzimesačne klesla o 0,1 %, čo poukazuje na pretrvávajúcu krehkosť sektora napriek miernemu oživeniu v spracovateľskom priemysle. Pozitívnym prekvapením bola obchodná bilancia, kde sa deficit zúžil na 14,45 miliardy GBP.
- Švédsko: Nezamestnanosť vo februári vzrástla na 8,8 % z predchádzajúcich 8,6 %. Dáta naznačujú oslabujúci trh práce a pokračujúcu slabosť ekonomickej aktivity.
- Rumunsko: Spotrebiteľská inflácia vo februári poľavila na 9,3 % medziročne z predchádzajúcich 9,6 %, no napriek tomu zostáva jednou z najvyšších v regióne. Priemyselná výroba v januári medzimesačne klesla o 3,3 %, výrazne pod očakávaniami, čo signalizuje citeľné spomalenie sektora.
- Maďarsko: Priemyselná výroba v januári vzrástla medzimesačne o 1,5 %, no medziročne je stále nižšia o 2,5 %. Dáta poukazujú na krátkodobé oživenie po predchádzajúcej slabosti vo výrobnom sektore.
- Francúzsko: Konečné dáta potvrdili vo februári mierny rast inflácie. CPI dosiahol 0,9 % medziročne a HICP 1,1 % medziročne, čo odráža veľmi utlmené cenové tlaky v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.
- Slovensko: Inflácia vo februári spomalila na 3,7 % medziročne z predchádzajúcich 4,0 %, čo potvrdzuje postupné slabnutie cenových tlakov.
- Španielsko: Konečné čísla potvrdili stabilnú infláciu na úrovni 2,3 % medziročne podľa CPI a 2,5 % medziročne podľa HICP, teda blízko cieľa Európskej centrálnej banky.
- Poľsko: Inflácia CPI vo februári dosiahla 2,1 % medziročne, v súlade s predchádzajúcimi odhadmi, čo potvrdzuje cenovú dynamiku blízko cieľa centrálnej banky.
- Taliansko: Priemyselná výroba v januári medzimesačne klesla o 0,6 %, výrazne pod očakávaniami trhu na oživenie, čo podčiarkuje pokračujúcu slabosť výrobného sektora.
- Eurozóna: Priemyselná výroba v januári klesla o 1,5 % medzimesačne a o 1,2 % medziročne, výrazne pod trhovými očakávaniami. Dáta ukazujú na zreteľné spomalenie priemyselnej aktivity v celom regióne na začiatku roka.
Dnešné dáta poukazujú na pokračujúcu slabosť európskeho priemyslu pri súčasne umiernenej celkovej ekonomickej aktivite, zatiaľ čo inflačné tlaky vo viacerých ekonomikách postupne poľavujú. Toto prostredie môže podporiť scenár ďalšieho menového uvoľňovania v Európe v nasledujúcich štvrťrokoch, najmä ak slabšia priemyselná aktivita začne dopadať aj na širšiu ekonomiku. Mnohé bude závisieť aj od geopolitického vývoja na Blízkom východe. Deeskalácia konfliktu by mohla viesť k poklesu cien ropy, potenciálne pod 100 USD za barel, čo by ďalej zmiernilo inflačné tlaky a zlepšilo výhľad európskej ekonomiky.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.