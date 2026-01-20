Novartis: Vďaka výrobe v USA bude imúnny voči clám, tvrdí CEO

- Novartis očakáva, že vďaka výrobe na území USA nebude vystaven americkým clám.
Švajčiarsky farmaceutický gigant Novartis by podľa svojho generálneho riaditeľa Vasa Narasimhana nemal byť negatívne zasiahnutý novými americkými clami na európske krajiny, ktoré oznámil prezident Donald Trump.
V rozhovore pre CNBC počas ekonomického fóra v Davose Narasimhan uviedol, že vďaka investícii vo výške 23 miliárd USD do výrobných kapacít v USA, ohlásenej ešte vlani, je spoločnosť efektívne chránená pred rizikom dodatočných ciel.
Trump oznámil zavedenie 10 % ciel od 1. februára na dovoz z Veľkej Británie, Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska a Fínska, s tým, že od 1. júna sadzba vzrastie na 25 %. Cieľom tohto kroku je prinútiť Dánsko odovzdať Grónsko Spojeným štátom.
Farmaceutický sektor patrí medzi najväčších exportérov z EÚ do USA – za prvých deväť mesiacov minulého roka dosiahol vývoz 84,4 miliardy eur (98,1 miliardy USD), čo z neho robí jedno z najzraniteľnejších odvetví voči novým opatreniam.
Narasimhan však upokojuje investorov:„Očakávame, že v polovici tohto roka už nebudeme reálne vystavení clám, pretože budeme schopní vyrábať v USA pre USA. Navyše máme dostatočné zásoby a domnievame sa, že máme s americkou vládou dohodu, ktorá nás z ciel vyjímá.“
Dodal tiež, že aj keby výnimka napokon neplatila, Novartis je pripravený čeliť aj tomuto scenáru, čo podľa neho potvrdzuje robustnú prevádzkovú stratégiu spoločnosti.
Akcie Novartisu, obchodované na burze v Zürichu, minulý týždeň dosiahli rekordné maximum 116,06 USD, a po oznámení ciel nezaznamenali výraznejšiu reakciu – pondelkové obchodovanie uzavreli na rovnakej úrovni, čo naznačuje dôveru trhu v odolnosť firmy voči politickým turbulenciám.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie Novartis pokračujú v rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 114,34 CHF, len mierne pod nedávno dosiahnutým historickým maximom 115,18 CHF. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (108,45 CHF) a SMA 100 (104,47 CHF), čo potvrdzuje stabilné býčie momentum. RSI je na úrovni 65, teda v blízkosti prekúpeného pásma, no stále signalizuje zdravý rast bez známok prehriatia. Krátkodobo môže dôjsť ku konsolidácii alebo výberu ziskov, no ak si akcie udržia podporu nad EMA 50, výhľad zostáva pozitívny.
Zdroj: xStation5
