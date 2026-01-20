Renault sa vracia do obranného priemyslu

Ako oznámilo vedenie spoločnosti, skupina Renault sa opäť zaradí medzi európskych výrobcov zbraní. Európsky automobilový sektor je už niekoľko rokov pod tlakom nepriaznivých makroekonomických podmienok a Renault nie je výnimkou.
Francúzska automobilka si v porovnaní s ostatnými európskymi výrobcami vedie pomerne dobre. Už v roku 2024 vykázala rekordnú prevádzkovú maržu 7,6 % a tržby vo výške 56 miliárd EUR. Odhady na rok 2025 však naznačujú spomalenie rastu tržieb a mierny pokles marže. Zložitá situácia v odvetví zasahuje aj Renault – našlo vedenie spôsob, ako prelomiť stagnáciu ocenenia a výsledkov spoločnosti?
Portfólio spoločnosti je už dnes vysoko diverzifikované. Renault vyrába osobné vozidlá takmer vo všetkých segmentoch, úžitkové vozidlá, nákladné autá, batérie aj elektrické pohony. K týmto produktom sa teraz pridajú aj drony značky „Chorus“.
Nie všetky detaily novej zmluvy sú verejné, čo naznačuje, že môže ísť o strategicky významný kontrakt pre francúzske ministerstvo obrany. Prvé dodávky dronov francúzskej armáde sú naplánované na polovicu roka 2026. Ak Renault splní očakávania, môže získať desaťročný kontrakt v hodnote 1 miliardy EUR.
Predbežná dohoda počíta s cieľovou produkciou 600 dronov mesačne, teda približne 7 000 dronov ročne. Pri hodnote kontraktu 1 miliarda EUR to zodpovedá jednotkovej cene približne 13–14 tisíc EUR. Z hľadiska tržieb nejde o zásadný objem, no zbrojné systémy zvyčajne prinášajú marže 3–4× vyššie ako automobily, takže zmluva môže mať citeľný dopad na ziskovosť firmy.
Takáto diverzifikácia jasne poukazuje na zásadnú transformáciu, ktorou prechádza európsky priemysel a širšie hospodárstvo.
RNO.FR (D1)
Oceňovanie spoločnosti prešlo náročným obdobím a nedávno opäť bránilo úroveň 30 EUR. Samotná správa o expanzii vyvolala nárast o viac ako 4 %.
Ide len o dočasné zotavenie, alebo potenciálny obrat trendu?
(Zdroj: xStation5)
