Nové sankcie USA proti ruskej rope sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Na konci prezidentského obdobia Joea Bidena Spojené štáty predstavili najrozsiahlejšie a najagresívnejšie opatrenia zamerané na prerušenie dodávok ropy, ktoré pomáhajú financovať ruský konflikt na Ukrajine. Sankcie sa týkajú približne 160 tankerov, niekoľkých veľkých energetických spoločností a obchodných firiem, ktoré organizujú dodávky. India, ktorá je kľúčovým odberateľom ruskej ropy, oznámila, že od marca zakáže tankerom, na ktoré sa vzťahujú sankcie, vstup do svojich prístavov.

Ak sa tieto opatrenia zachovajú aj za nového prezidenta Donalda Trumpa, mohli by narušiť ruský vývoz ropy viac než všetky opatrenia, ktoré Západ doteraz zaviedol.

Kľúčová úloha sankcií USA

Spojené štáty zohrávajú kľúčovú úlohu na svetovom trhu s ropou vzhľadom na dominantné postavenie dolára v obchode s ropou. Sankcie zavedené v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu boli navrhnuté tak, aby znížili ruské príjmy z predaja ropy bez toho, aby spôsobili vážny nedostatok a prudký nárast cien energií. Do roku 2025 sa situácia na trhu stabilizovala, keď cena ropy Brent klesla z 95 USD za barel na 70 USD.

Ruská ekonomika však naďalej ťaží z takzvanej „tieňovej flotily“ starších tankerov, ktoré udržiavajú vývoz do krajín, ako je India a Čína. Tieto krajiny profitujú z lacnej ruskej ropy aj za cenu prekročenia cenového stropu stanoveného na úrovni 60 USD za barel.

Cieľom nových opatrení USA je znemožniť fungovanie tieňovej flotily a prinútiť veľkých odberateľov, aby ropu prepravovanú týmito tankermi neprijímali. Cena ropy po oznámení sankcií vzrástla o 4 USD za barel, čím sa dostala na najvyššiu úroveň za posledné štyri mesiace.

Vplyv na svetový trh a regionálne hospodárstva

Očakáva sa, že sankcie ovplyvnia až 800 000 barelov ruskej ropy denne. Rafinérie v Ázii varujú pred možnými výpadkami, ktoré by mohli trvať tri až šesť mesiacov. India, ktorá dováža 88 % svojich potrieb ropy, bude zasiahnutá najviac, keďže až 40 % jej dodávok pochádza z Ruska.

Krajiny ako Irak, Spojené arabské emiráty a Kuvajt dostávajú žiadosti o zvýšenie vývozu, aby pokryli prípadné výpadky z Ruska. Reakcia OPEC+, ktorú spoločne vedú Rusko a Saudská Arábia, však zostáva neistá. Akákoľvek saudská ochota zaplniť trh ruskými barelmi by mohla naraziť na geopolitické obavy.

Hospodársky vplyv na Indiu a Čínu

India ako tretia najväčšia ázijská ekonomika čelí možnému „ropnému šoku“. Nedostatok dodávok by mohol dosiahnuť až 500 000 barelov denne. Významný podiel ruskej ropy na jej dovoze zlacňuje palivo pre tamojších spotrebiteľov. Náhla náhrada z Blízkeho východu však bude drahšia, čo by mohlo zvýšiť infláciu a zaťažiť verejné financie.

Čína, ktorá sa tiež vo veľkej miere spolieha na ruskú ropu, už začala diverzifikovať svoje dodávky smerom k Blízkemu východu. Tieto opatrenia môžu dočasne zmierniť vplyv sankcií, ale náklady na dopravu a slabšie meny by mohli posilniť negatívny vplyv na spotrebu.

Záver

Nové opatrenia USA predstavujú doteraz najväčší zásah do ruského ropného priemyslu a mali by mať významný vplyv na globálny trh s ropou. Hoci cieľom sankcií USA je obmedziť financovanie ruského konfliktu, pre kľúčových odberateľov, ako sú India a Čína, budú predstavovať značné problémy a mohli by ovplyvniť globálne ceny ropy.