Obavy z recesie a colnej vojny tlmia mediálny sektor, Netflix zostáva svetlou výnimkou

Napätie v súvislosti s colnou politikou prezidenta Trumpa a rastúce obavy z recesie začínajú mať citeľný vplyv na americké mediálne spoločnosti. Podľa analytikov z Wall Street by spomalenie hospodárskeho rastu mohlo viesť k strate výdavkov na reklamu v tomto roku až do výšky 45 miliárd USD, čo by mohlo urýchliť odliv inzerentov z tradičnej televízie na digitálne platformy.

Najviac by mohli byť zasiahnuté spoločnosti, ktoré sú závislé od značkového reklamného priestoru, ako napríklad Warner Bros Discovery, Fox, Paramount alebo NBCUniversal, ktorých príjmy sú do veľkej miery viazané na tradičné televízne formáty. Spoločnosť Disney, ktorej divízia Experiences (vrátane parkov, lodí a produktov) generuje viac ako 60 % prevádzkového zisku, čelí riziku výpadku príjmov zo zábavných parkov až o tri miliardy dolárov, ak sa naplní scenár recesie.

Netflix zostáva stabilný

Na druhej strane, spoločnosť Netflix by mala naďalej ťažiť zo svojej pozície lídra na trhu streamovacích služieb. Očakáva sa, že zisk na akciu v prvom štvrťroku vzrastie o viac ako 8 % a tržby sa priblížia k 10,5 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 12 %. Spoločnosť pravdepodobne zaznamená zvýšený záujem o lacnejšie plány podporované reklamou, čo by mohlo zmierniť vplyv potenciálneho odlivu menej solventných používateľov.

Ohrození konkurenti v oblasti streamingu

Ostatné streamovacie platformy, ako napríklad Peacock alebo Apple TV+, nemusia mať rovnakú silu na udržanie sa. Spomalenie by mohlo viesť k zrušeniu predplatného a zníženiu investícií do pôvodnej produkcie, najmä ak sa k tomu pridajú geopolitické faktory, ako napríklad obmedzenia Číny na dovoz hollywoodskych filmov v reakcii na americké clá.

Vplyv na digitálnu reklamu

Colná vojna by mohla negatívne ovplyvniť aj sociálne siete a digitálne platformy, ktoré sa spoliehajú na reklamu od čínskych gigantov elektronického obchodu, ako sú Temu a Shein. Podľa spoločnosti Sensor Tower výdavky týchto firiem na reklamu v sieťach ako Facebook, TikTok a YouTube za posledné dva týždne klesli v priemere o 20 - 30 %, čo zasiahlo firmy ako Meta, Snap a Alphabet.

Filmový priemysel a kiná pod tlakom

Pokles zaznamenáva aj trh s filmami, pričom predaj vstupeniek v Severnej Amerike klesol oproti minulému roku o 12 %. Vysoké investičné riziká a neistota v oblasti distribúcie na kľúčových trhoch, ako je Čína, odrádzajú filmové štúdiá od drahých projektov. Keď je neistota, ľudia sa obmedzujú,“ zhrnul Michael O'Leary, šéf Cinema United.

Graf NFLX.US (D1)

Akcie spoločnosti Netflix (NFLX.US) sa teraz obchodujú na úrovni 976,23 USD, teda späť nad kĺzavými priemermi EMA 50 (935,99 USD) aj SMA 100 (952,90 USD), čo predstavuje technicky významný prielom a potvrdenie pokračujúceho rastového trendu. Index RSI sa drží na úrovni 54,8, čo naznačuje zdravú dynamiku bez známok prekročenia, zatiaľ čo MACD sa otočil smerom nahor a smeruje k býčiemu crossoveru, čo posilňuje signály o posilnení nákupného záujmu.

