Odklad hlasovania o Banca Generali: Mediobanca získala čas, ale opozícia silnie

Akcie Mediobanca sa po víkendovom odložení hlasovania o akvizícii Banca Generali obchodujú pod zvýšeným napätím. Podľa štyroch zdrojov oboznámených so situáciou bolo hlasovanie odložené na 25. septembra, pretože hrozilo zamietnutie návrhu v dôsledku posilnenia pozícií odporcov akvizície. Odporcovia spolu získali takmer 11 % podiel, čo by spolu s neúčasťou ďalších investorov mohlo znamenať stratu podpory až 40 % akciového kapitálu.

Kľúčovými hráčmi proti dohode sú Francesco Gaetano Caltagirone a Delfin, investičná skupina zosnulého miliardára Leonarda Del Vecchia. Obaja zároveň držia podiely v štátom podporovanej banke MPS (BMPS.MI), ktorá sama plánuje nepriateľské prevzatie Mediobanky, pričom formálna ponuka by mala byť predložená v júli.

Súčasný generálny riaditeľ Alberto Nagel vsadil na akvizíciu Banca Generali ako obranný krok, ktorý by Mediobanku zväčšil natoľko, že MPS by ju nemohla prevziať. Plán však narazil na organizovaný odpor a právnu neistotu, najmä kvôli prebiehajúcemu súdnemu vyšetrovaniu privatizácie podielu v MPS.

Situáciu ďalej komplikuje postoj UniCredit, ktorá vlastní 1,9 % akcií Mediobanky a nemala v úmysle hlasovať, čím by nepriamo podporila odpor voči akvizícii. Orcel, generálny riaditeľ UniCreditu, pritom aktívne spolupracuje s Caltagironem, čo potvrdzuje aj ich spoločný postup pri menovaní predstavenstva Assicurazioni Generali, kde majú tiež silné pozície.

Odloženie hlasovania tak poskytlo čas nielen na ďalšie rokovania, ale aj na vývoj právnych otázok a možné strategické preskupenie síl, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť budúcnosť jedného z pilierov talianskeho finančného trhu.

Graf MB.IT (D1)

Akcie Mediobanky sa po korekcii dostali do blízkosti klouzavého priemeru EMA 50 (oranžová), ktorý aktuálne pôsobí ako krátkodobá podpora na úrovni 19,06 EUR. V poslednej seanci došlo k odrazu od tejto úrovne, čo naznačuje snahu trhu o stabilizáciu. RSI je na hodnote 48,1, čo naznačuje neutrálnu dynamiku, zatiaľ čo MACD zostáva v záporných hodnotách, ale vykazuje známky spomalenia poklesu. Prekonanie úrovne 20 EUR by mohlo obnoviť pozitívny trend, zatiaľ čo pokles pod EMA 50 by otvoril priestor na testovanie SMA 100 v blízkosti 17,73 EUR.

Zdroj: xStation5

