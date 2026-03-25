OIL: Rastúce nádeje trhu na deeskaláciu? ⚔️

Ceny ropy od včerajška klesli takmer o 4 % v reakcii na obnovené signály možnej deeskalácie na Blízkom východe. K pohybu došlo ku koncu včerajšej seansy a dnes sa ropa drží na relatívne stabilných úrovniach bez výraznejších zmien. V čase písania textu stráca OIL 0,30 % na 95 USD za barel a OIL.WTI sa obchoduje na úrovni 88 USD za barel.
Prezident Trump uviedol, že rokovania s Iránom pokračujú, a Teherán naznačil, že „nepriateľsky nevystupujúce“ plavidlá by mohli mať povolený prechod cez Hormuzský prieliv po koordinácii s iránskymi úradmi. Tento vývoj zmiernil obavy z úplného a dlhodobého narušenia dopravy.
Pokles cien ropy odráža skôr čiastočné odznenie geopolitickej rizikovej prémie než úplnú normalizáciu situácie na fyzickom trhu. Zatiaľ čo správy o možnom návrhu USA voči Iránu a o rokovaniach o prímerí zlepšili náladu na trhu, iránski predstavitelia naďalej popierajú priame rokovania a vojenská aktivita v regióne zostáva intenzívna.
Agentúra Reuters zároveň uvádza, že narušenia v regióne sa už premietajú do širšieho napätia na energetických trhoch, pričom spoločnosť Shell varuje, že Európa by mohla čeliť nedostatku už budúci mesiac. Goldman Sachs medzitým naznačuje, že ceny ropy sú teraz menej riadené základným scenárom a viac meniacimi sa pravdepodobnosťami krajných rizikových scenárov.
