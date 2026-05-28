Denné zhrnutie: Blíži sa koniec vojny? (28.05.2026)

Máme za sebou ďalší obchodný deň, počas ktorého trhovú volatilitu výrazne ovládali titulky prichádzajúce z Blízkeho východu.
Globálne akciové trhy
V ranných hodinách dominovali globálnym spravodajským servisom správy o ďalšom ostreľovaní amerických síl a odvete zo strany Iránu, čo viedlo k rastu cien energetických komodít a zhoršeniu rizikového sentimentu. Z tohto dôvodu zakončili kľúčové európske indexy deň v červených číslach.
- Francúzsky CAC40 klesol o 0,2 %.
- Nemecký DAX oslabil o 0,3 %.
- Paneurópsky STOXX 600 stratil 0,5 %.
- Britský FTSE 100 odpísal 0,8 %.
Tieto poklesy boli podporené predovšetkým rannými správami o pokračujúcom americkom ostreľovaní Iránu.
Americký akciový trh začal deň miernymi stratami, ale končí ho výraznou rally. Hlavným katalyzátorom rastu na Wall Street sú pozitívne správy týkajúce sa rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré sa objavili okolo 16:00. Podľa správy Axios bola dosiahnutá predbežná dohoda o 60-dňovom memorande. Tá teraz čaká na schválenie prezidentom Trumpom a ajatolláhom Chameneím.
- NASDAQ Composite si pripisuje zisk 0,8 %.
- S&P 500 rastie o 0,6 %.
Geopolitika
USA pokračovali v útokoch proti Iránu, zostrelili štyri drony a zasiahli iránsku pozemnú riadiacu stanicu v Bandar Abbáse. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) opäť označilo ostreľovanie za „obrannú akciu“ a uviedlo, že drony predstavovali hrozbu pre americké sily a komerčnú lodnú dopravu v blízkosti Hormuzského prielivu.
Irán sa tentoraz rozhodol odvetne odpáliť balistickú raketu na americkú leteckú základňu v Kuvajte. Kuvajt raketu zachytil a neboli hlásené žiadne obete ani škody. Iránske revolučné gardy (IRGC) varovali pred „rozhodnejšou odpoveďou“ v prípade ďalšej americkej agresie.
Kľúčové však je, že po 16:00 Axios informoval, že USA a Irán dosiahli dohodu o 60-dňovom memorande, ktoré stále vyžaduje podpis Donalda Trumpa. Dohoda by údajne zahŕňala predĺženie prímeria, počas ktorého by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv. Irán by mohol voľne predávať ropu a strany by viedli rokovania zamerané na obmedzenie iránskeho jadrového programu.
Podľa podmienok by sa Irán zaviazal, že nebude usilovať o jadrové zbrane, a vstúpil by do rokovaní o pozastavení obohacovania a odstránení zásob vysoko obohateného uránu. Trump aj sprostredkovatelia naznačili, že oznámenie by mohlo prísť túto nedeľu. Dohoda však zatiaľ nebola finalizovaná a stále môže stroskotať.
Makroekonomické dáta
Investori napäto čakali na zverejnenie balíka kľúčových amerických dát naplánovaných na 14:30. Tieto čísla však nepriniesli žiadne väčšie prekvapenia a rýchlo ich zatienili následné správy z Blízkeho východu. Na základe dnešných údajov však možno vyvodiť aspoň tri závery:
Americký spotrebiteľ slabne: Príjmy domácností rastú veľmi pomalým tempom, čo znamená, že akýkoľvek rast výdavkov prebieha predovšetkým na úkor úspor, ktoré klesajú alarmujúcim tempom.
Inflácia môže, ale nemusí byť problémom: Miera úspor dynamicky klesá a v apríli dosiahla 2,6 %, čo by mohlo viesť k zvýšenej cenovej elasticite dopytu. To by obmedzilo priestor výrobcov na zvyšovanie cien tvárou v tvár rastúcim výrobným nákladom.
Trh hľadá akékoľvek argumenty proti zvyšovaniu sadzieb zo strany FOMC: Dnešné dáta nie sú veľkým prekvapením. V podstate potvrdzujú to, čo v americkej ekonomike sledujeme už niekoľko týždňov a v niektorých prípadoch aj mesiacov. To však trhom nezabránilo v znížení očakávaní ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb Fedu. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka aktuálne predstavuje približne 55 %.
Obrázok 1: Inflácia CPI a PCE v USA (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 28.05.2026
Správy zo spoločností
Rast v Spojených štátoch vedie technologický sektor. Medzi výrazne rastúce tituly patria Oracle (+6,7 %), Palantir (+7,3 %) a AMD (+4,8 %).
Obrázok 2: Heatmapa víťazov a porazených dňa na americkom akciovom trhu (28.05.2026)
Zdroj: xStation, 28.05.2026
Ford tiež pokračuje vo svojej víťaznej sérii, pričom jeho akcie za posledný mesiac posilnili o 32,6 %. Katalyzátorom je zásadná zmena investičného príbehu: Ford Energy po podpise päťročnej rámcovej zmluvy s EDF Power Solutions očakáva ďalšie kontrakty s utilitným sektorom a hyperscalermi. Morgan Stanley označila túto dohodu za prvé veľké komerčné víťazstvo divízie.
Po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok zaznamenávajú výrazné zisky aj:
- Dollar Tree (DLTR.US): Spoločnosť dnes zaznamenáva najsilnejšiu rally v celom indexe S&P 500. Akcie rastú o 19 % vďaka vynikajúcim výsledkom za 1. štvrťrok. Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,74 USD a prekonal konsenzus o viac ako 0,20 USD. Tržby medziročne vzrástli o 7,2 % a hrubá marža sa rozšírila o 1,2 percentuálneho bodu.
- Best Buy (BBY.US): V blízkosti dnešných najväčších rastov sa nachádza popredný americký predajca spotrebnej elektroniky. Skok o 18 % možno tiež pripísať výsledkom za 1. fiškálny štvrťrok. Upravený EPS dosiahol 1,28 USD oproti očakávaným 1,22 USD, zatiaľ čo tržby dosiahli 8,94 miliardy USD oproti konsenzu 8,83 miliardy USD. Porovnateľné tržby obchodov medziročne vzrástli o 2 %, ťahané predovšetkým hernými konzolami, počítačmi a mobilnými telefónmi.
Komodity
- Zlato a striebro: Pokles výnosov amerických dlhopisov podporuje rast cien drahých kovov, pričom zlato rastie o 1,2 % a striebro získava 1,7 %.
- Ropa Brent: Klesá o 0,6 %. Pokles je ťahaný správami Axiosu o blížiacej sa dohode medzi USA a Iránom.
- NATGAS: Rastie o 5,8 %. Čistý nárast zásob zemného plynu za týždeň končiaci sa 22. mája vyšiel pod očakávaniami na úrovni 92 miliárd kubických stôp (Bcf). Predpovede počasia na nadchádzajúce týždne boli navyše nedávno revidované smerom nahor.
