Nasdaq rastie vďaka oživeniu softvérového sektora 📈 Má rally na Wall Street ďaleko ku koncu?

Wall Street dnes rastie vďaka optimizmu okolo správ Axiosu o finalizácii mierovej dohody medzi USA a Iránom, ako aj vďaka silným makrodátam. Dáta pomohli zmierniť obavy z inflácie, keď medzimesačné PCE vyšlo mierne pod očakávaniami na úrovni 0,4 % oproti prognóze 0,5 %. Zároveň ukázali na solídne základné podmienky v širšej ekonomike.
Microsoft posilňuje po správach o uvedení nových AI modelov, zatiaľ čo softvérový sektor prekonáva polovodiče, kde sú pod tlakom tituly ako Intel a Nvidia. Medzi dnešnými rastovými titulmi sú spoločnosti ServiceNow, Oracle a NetApp.
Na druhej strane boli správy Axiosu v minulosti Teheránom už opakovane popreté. Tentoraz sa situácia zdá podobná. Krátko po publikácii Axiosu zdroje i24NEWS uviedli, že rokovania vedené iránskym Araghchim a americkým vyslancom Witkoffom nakoniec nezískali súhlas iránskeho vedenia. Iránsky duchovný vodca Mojtaba Chameneí údajne nesúhlasil s pokračovaním dohody.
Trhy však po týchto správach svoje zisky neotočili. Rally pokračovala, podporovaná klesajúcimi obavami z možného rastu cien ropy a inflácie.
Futures kontrakt na Nasdaq 100 sa približne hodinu po otvorení americkej hotovostnej seansy vrátil nad 30 000 bodov a rýchlo vymazal počiatočné straty z prvej časti seansy. Kľúčová podpora je teraz okolo 29 700–29 900 bodov, zatiaľ čo hlavná zóna rezistencie zostáva v blízkosti 30 400 bodov, teda v oblasti historických maxím.
Snowflake rastie o 35 % vďaka silným tržbám a dohode s AWS
Akcie Snowflake (SNOW.US) prudko rastú v premarkete po tom, čo cloudová dátová spoločnosť zameraná na AI zverejnila jednu zo svojich najsilnejších štvrťročných správ za posledné roky. Spoločnosť nielen prekonala očakávania Wall Street v oblasti tržieb aj zisku, ale tiež zvýšila výhlaď a oznámila masívne nové rozšírenie partnerstva s Amazon Web Services (AWS) v hodnote 6 miliárd USD. Investori správu interpretovali ako silný signál, že obavy okolo takzvanej „SaaSpocalypse“ mohli byť prehnané.
Kľúčové fakty
- Snowflake vykázal tržby za 1. štvrťrok fiškálneho roka 2027 vo výške 1,39 miliardy USD, medziročne o 33 % viac.
- Tržby z produktov vzrástli medziročne o 34 % na 1,33 miliardy USD a zrýchlili oproti predchádzajúcim štvrťrokom.
- EPS dosiahol 0,39 USD oproti očakávaniam analytikov okolo 0,32 USD.
- Výhlaď tržieb z produktov za 2. štvrťrok vo výške 1,415–1,42 miliardy USD prekonal očakávania Wall Street okolo 1,37 miliardy USD.
- Spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď tržieb z produktov na 5,84 miliardy USD.
- Snowflake oznámil nový päťročný infraštruktúrny záväzok s Amazon Web Services v hodnote 6 miliárd USD.
- Akcie po zverejnení správy vyskočili o viac ako 30 % a dosiahli nové maximum od začiatku roka.
Rast AI zrýchľuje, nespomaľuje
Manažment zdôraznil, že umelá inteligencia sa stáva hlavným motorom rastu spoločnosti. CEO Sridhar Ramaswamy označil 1. štvrťrok za „jasný bod obratu“ pre AI stratégiu Snowflake a vyzdvihol silné prijatie hlavnej platformy spoločnosti aj jej vlastných AI produktov.
Jeden z najsledovanejších ukazovateľov — net revenue retention rate — sa zlepšil na 126 %, čo znamená prvý nárast po niekoľkých štvrťrokoch stagnácie. To naznačuje, že existujúci zákazníci opäť zvyšujú výdavky rýchlejším tempom.
Snowflake tiež uviedol, že prijatie jeho AI asistenčných produktov sa medzikvartálne viac ako zdvojnásobilo, čo posilňuje názor, že firemní zákazníci aktívne investujú do softvérovej infraštruktúry natívnej pre AI.
Investori vidia Snowflake ako víťaza éry AI
Výsledky sú obzvlášť dôležité, pretože mnohí investori sa obávali, že generatívna AI môže narušiť tradičný obchodný model SaaS. Tieto obavy v poslednom roku viedli k oslabeniu viacerých softvérových akcií.
Správa Snowflake tento naratív spochybňuje. Namiesto toho, aby AI nahrádzala SaaS platformy, výsledky spoločnosti naznačujú, že firmy aktívne hľadajú cloudové AI dátové riešenia schopné zvládať rozsiahle AI workloady a agentné AI aplikácie.
Masívna dohoda s AWS bola tiež interpretovaná ako silné vyjadrenie dôvery v budúci dopyt. Snowflake sa zaviazal minúť 6 miliárd USD na infraštruktúru Amazonu a AI čipy počas najbližších piatich rokov — čo je úroveň investícií, ktorá signalizuje, že manažment očakáva výrazný budúci rast workloadov súvisiacich s AI.
Silná správa, ale ocenenie zostáva náročné
Napriek mimoriadne býčej reakcii trhu zostávajú niektorí investori opatrní ohľadom ocenenia. Po rally sa Snowflake obchoduje s veľmi vysokým pomerom ceny k tržbám okolo 17, čo ponecháva len malý priestor na prevádzkové sklamanie. Spoločnosť sa zjavne opäť dostáva do silnejšej rastovej fázy, podporenej zrýchľujúcim dopytom po AI a zlepšujúcimi sa trendmi vo výdavkoch zákazníkov. Po takej prudkej rally však môže byť veľká časť pozitívnych správ už započítaná v cene akcie. Zatiaľ výsledková správa Snowflake predstavuje jeden z doteraz najjasnejších signálov, že vybrané SaaS spoločnosti môžu v ére AI stále prosperovať — a potenciálne dokonca zrýchliť rast.
