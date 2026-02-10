Trhy sú v pohybe. Meny kolíšu, komodity sú pod tlakom a investori riešia, či je optimizmus na trhoch ešte oprávnený. Rok 2026 testuje nielen stratégie, ale aj psychológiu obchodníkov. Práve v takomto prostredí vznikajú rozdiely medzi tými, ktorí len reagujú, a tými, ktorí majú plán.
Online trading konferencia 2026 prináša sústredený blok aktuálnych tém, ktoré dnes hýbu trhmi – od nového trhového cyklu, cez vývoj USD, zlata a komodít až po otázku, či majú kryptomeny pred sebou ďalšiu rastovú fázu. Nejde o teóriu, ale o praktické pohľady ľudí, ktorí trhy denne analyzujú a obchodujú.
Svoje skúsenosti budú zdieľať známe mená českej a slovenskej investičnej scény ako Ondřej Hartman, Petr Plecháč, Marek Vaňha, Jiří Tyleček či Juraj Karpiš. Program dopĺňajú aj menej tradičné, no čoraz dôležitejšie témy – biohacking a psychológia tradingu, ktoré ukazujú, prečo o výsledkoch často nerozhoduje stratégia, ale schopnosť podať výkon pod tlakom.
Konferencia prebieha online formou živého vysielania na YouTube kanáli XTB a začína od 13:00. Po registrácii odporúčame zapnúť si upozornenia na stream, aby vám žiadna časť programu neunikla.
👉 Registrácia je bezplatná. Na stránke konferencie nájdete prehľad tém, časový harmonogram aj predstavenie spíkrov:
https://vzdelavanie.xtb.com/online-trading-konferencia-2026
🎁 Bonus po konferencii
Účastníci s aktívnym reálnym účtom v XTB získajú exkluzívne bonusové video s Michaelou Vránovou, ktoré sa zameriava na to, čo skutočne rozhoduje o výsledkoch obchodovania – aj v prípade, že už máte funkčnú stratégiu – a ako si vybudovať mentálnu architektúru konzistentného tradera.
Ak chcete trhom v roku 2026 nielen rozumieť, ale robiť lepšie rozhodnutia v reálnom čase, Online trading konferencia 2026 je presne tým miestom, kde začať.
Ona investuje – Kurz pre ženy 👩
Ekonomický a trhový výhľad XTB na rok 2026: 10 téz a 3 čierne labute
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.