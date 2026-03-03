Blízky východ hýbe trhmi – ste pripravení?

Zistite, ako geopolitické udalosti menia trhy a ako získať prehľad pre investície v roku 2026.
Konflikt USA, Izrael vs Irán hýbe trhmi
Eskalujúce napätie medzi USA, Izraelom a Iránom sa v marci 2026 zmenilo z regionálneho konfliktu na faktor, ktorý dnes formuje trhy po celom svete. Vojenské útoky a odvetné zásahy vyvolali výrazné reakcie na cenách komodít aj na akciových parketoch:
- Ceny ropy prudko vzrástli, Brent dosahoval až okolo 82 USD za barel, zatiaľ čo obavy z prerušenej prepravy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne 20 % svetovej ropy, posilnili trhový risk‑premium.
- Investori sa presúvajú do bezpečných aktív – ceny zlata stúpajú, keďže rastú obavy z volatility a potenciálneho širšieho konfliktu.
- Akciové trhy klesajú a volatilita výrazne narastá, zatiaľ čo energetické, obranné aj komoditné sektory reagujú na nové riziká.
Tieto udalosti neovplyvňujú len ceny komodít – prerušovanie dodávok energie, rastúca inflácia a neistota v geopolitickom prostredí menia macro fundamenty trhov, čo zvyšuje volatilitu, mení sentiment investorov a núti tradičné stratégie prehodnotiť pozície.
Ako sa orientovať v tomto nestálom prostredí a robiť informované rozhodnutia?
Práve to je dôvod, prečo sa oplatí prihlásiť na Online trading konferenciu 2026, ktorá sa uskutoční úž túto sobotu 7.3.2026., kde sa dozviete:
- Geopolitika a jej dopad na trhy – ropa, zlato a komodity
- Kryptomeny a volatilita – čo očakávať v roku 2026
- Akcie a trhové trendy – ako sa prispôsobiť rastúcej neistote
- Psychológia tradingu – ako zvládať emócie pri extrémnych pohyboch
Zaregistrujte sa teraz a získajte prehľad, ktorý vám pomôže orientovať sa v trhoch roku 2026.
Registračný formulár: https://vzdelavanie.xtb.com/online-trading-konferencia-2026
