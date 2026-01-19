Ekonomický a trhový výhľad XTB na rok 2026: 10 téz a 3 čierne labute

Rok 2026 nebude o jednej veľkej udalosti. Skôr bude o tom, ktorý scenár prevládne. V novom hospodárskom a trhovom výhľade XTB analyzujeme desať téz, ktoré môžu určiť smer akcií, mien a komodít. A nakoniec pridávame čierne labutě: nepravdepodobné udalosti s potenciálne veľkým dopadom. Celý výhľad je k dispozícii na našom kanáli YouTube tu:
Začíname geopolitikou, pretože neveríme, že napätie „ochladne“. Ukrajina zostáva predmetom dlhotrvajúceho konfliktu, Blízky východ je naďalej sudom s pušným prachom, napätie okolo Taiwanu narastá a udalosti ako vo Venezuele a Iráne môžu tiež zvýšiť nervozitu. Vplyv geopolitickej situácie na trh sa často najrýchlejšie prejaví v komoditách, ako je ropa a zlato.
V USA očakávame, že ekonomika sa v roku 2026 vyhne recesii a môže rásť rýchlejšie, ako naznačuje konsenzus. Napriek tomu môže dolár naďalej oslabovať. Diskutujeme o tom, prečo by Fed mohol znížiť sadzby viac krát, ako predpokladá jeho vlastná prognóza, a ako by sa to mohlo prejaviť na spotrebe domácností a investíciách podnikov. Zároveň vysvetľujeme situáciu na trhu s dlhopismi: aj pri klesajúcich úrokových sadzbách môžu dlhodobé výnosy rásť v dôsledku deficitov, rastúcej potreby refinancovania dlhu a vyššej rizikovej prémie, ktorú investori požadujú v dlhodobom horizonte.
Európa zostáva z hľadiska rastu utlmená a obmedzovaná reguláciami a demografiou. Napriek tomu hľadáme oblasti, kde by sa mohli objaviť investičné príležitosti: obrana, banky a poisťovne. Okrem iného je to spôsobené tým, ako sa výdavky na obranu prenášajú do financovania a ekonomiky (pričom dôležitou otázkou je regulácia).
Podľa výhľadu má česká ekonomika solídnu východiskovú pozíciu: silný trh práce, rast reálnych miezd a ochota domácností utrácať. Očakáva sa, že sadzby ČNB zostanú stabilné a koruna má dobré fundamenty, takže by mala zostať silná. Jej zraniteľnosť však závisí od „druhej strany“, t. j. od toho, či sa globálne riziká naplnia alebo nie. V režime vyhýbania sa riziku rýchlo mizne záujem o držanie mien v našom regióne, čo vyvíja tlak na ich oslabenie.
AI zostáva najväčším hnacím motorom trhu. Vo videu diskutujeme o tom, prečo technologické spoločnosti prechádzajú do režimu „kapitálovo náročného“, aký význam bude mať ziskovosť a usmernenia hyperscalerov a prečo vysoké valuácie znamenajú väčšiu citlivosť na akékoľvek sklamanie. Súvisí to aj s koncentráciou indexu S&P 500: desať najväčších spoločností tvorí približne 37,5 % indexu. Tento podiel bude v roku 2026 naďalej rásť.
V oblasti komodít stojí za zmienku dva extrémy: zlato a ropa. Zlato by mohlo prekonať hranicu 5 000 USD vďaka kombinácii neistoty, nákupov centrálnych bánk a prebiehajúcej de-dolarizácie. Ovplyvnené budú aj striebro a meď, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v priemysle, čo sa môže odraziť na ich cenách. Naopak, hovorí sa o poklese ceny ropy pod 50 USD za barel: ponuka rastie, dopyt zostáva pomerne slabý a ťažené zásoby sa zvyšujú. Geopolitické otrasy by mohli cenu ďalej destabilizovať.
Celé video je koncipované ako scenárové cvičenie: na čo sa zamerať, kde sú riziká a ako sa môže zmeniť režim trhu. Ak chcete pochopiť, prečo sa aj „pozitívny“ výhľad môže rýchlo zmeniť, stojí za to pozrieť si celý výhľad vo formáte videa tu:
