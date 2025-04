OPEC+ vyvíja tlak na Kazachstan pre prekračovanie kvót, ďalší rast produkcie zostáva v hre

Ministri členských krajín OPEC+ sa vo štvrtok spoja prostredníctvom videohovoru, aby zdôraznili potrebu dodržiavania ťažobných kvót, na ktorých sa krajiny aliancie predtým dohodli. Hlavnou témou bude opakované porušovanie limitov zo strany Kazachstanu, ktorého produkcia dosiahla rekordnú úroveň v súvislosti s rozšírením ťažby na obrovskom ropnom poli Tengiz.

Podľa viacerých nemenovaných delegátov bude cieľom hovoru okrem iného prinútiť Kazachstan k kompenzačným škrtom, ktoré by vyrovnali predchádzajúcu nadprodukciu. Zvláštna pozornosť sa má venovať novému kazašskému ministrovi energetiky Erlanovi Akkenzhenovovi, ktorý bol nedávno vymenovaný do funkcie po tom, čo jeho predchodca prešiel do vedenia novej štátnej agentúry pre jadrovú energetiku.

OPEC+, vrátane Ruska, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších piatich štátov, plánuje od mája zvýšiť ťažbu ropy o 135 000 barelov denne ako ďalší krok v postupnom rušení predchádzajúcich škrtov v objeme 2,2 milióna barelov denne. Tieto kroky sú súčasťou širšej stratégie postupného uvoľňovania trhu po mesiacoch dobrovoľného obmedzenia ťažby, ktoré malo podporiť cenu ropy.

Napriek výzvam niektorých krajín na sprísnenie dohľadu nad členmi porušujúcimi dohody sa zatiaľ zdá, že májske zvýšenie produkcie zostáva v platnosti. Delegáti zároveň pripustili, že štvrtkový videohovor môže nahradiť pôvodne plánované zasadnutie monitorovacej komisie JMMC, ktorá má právomoc odporúčať zmeny v ťažobnej politike celej skupiny.

Situáciu zároveň komplikuje aj vývoj okolo exportu kazašskej ropy. Rusko tento týždeň nariadilo uzavretie dvoch z troch nakladacích ramien na termináli v Čiernom mori, odkiaľ Kazachstan vyváža väčšinu svojej ropy. Tento krok by mohol logisticky obmedziť produkciu, čo by v praxi pomohlo splniť kvóty aj bez politickej dohody.

Napätie v rámci OPEC+ sa tak ďalej zvyšuje, pričom kľúčoví členovia, najmä Saudská Arábia, požadujú dôslednejšiu disciplínu, aby nedošlo k oslabeniu účinnosti spoločnej produkčnej politiky.

Graf OIL (H1)

Cena ropy po predchádzajúcom výraznom raste dosiahla lokálne maximum na úrovni 77,36 USD, odkiaľ následne začala korigovať. Aktuálne sa obchoduje v blízkosti Fibonacciho hladiny 61,8 % (74,06 USD) a v okolí kĺzavého priemeru EMA 50 (oranžová). Dlhodobejšia trendová podpora sa nachádza na úrovni SMA 200 (modrá), čo môže byť kľúčová zóna v prípade hlbšej korekcie.

Williams %R sa aktuálne nachádza hlboko v zápornom teritóriu okolo -85, čo naznačuje, že trh sa krátkodobo nachádza v prepredanej oblasti. To môže signalizovať možný blížiaci sa odraz smerom nahor, ak sa cena udrží nad aktuálnymi supportnými úrovňami.

Zdroj: xStation5