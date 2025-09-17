Denné zhrnutie: Fed konečne znížil sadzby, ale kladie otázky ohľadom ďalšieho uvoľňovania 💲🎙️

- Fed dnes rozhodol o znížení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na 4,25 %, čo je v súlade s očakávaniami. Rozhodnutie bolo prijaté takmer jednomyseľne, iba Miran (novo vymenovaný Trumpom do FOMC) hlasoval za zníženie o 50 bázických bodov.
- Reakcia trhu bola spočiatku optimistická. Videli sme oslabenie dolára a výrazné oživenie kontraktu US2000 pre malé kapitalizácie. Počas tlačovej konferencie sa však Powell pokúsil upokojiť náladu investorov a zdôraznil závislosť Fedu od údajov. Dodal tiež, že Fed nemusí pokračovať v ďalšom znižovaní.
- 9 z 19 členov FOMC predpokladá zníženie o 50 bázických bodov v tomto roku, 2 predpokladajú jedno zníženie, jeden člen (najpravdepodobnejšie Miran) predpokladá, že sadzby v tomto roku klesnú pod 3 %, zatiaľ čo ostatní neočakávajú žiadne zníženie.
- Vo svojich makroekonomických prognózach Fed naznačil mierne vyšší hospodársky rast v roku 2025 a nasledujúcich rokoch. Očakáva nižšiu nezamestnanosť v budúcom roku a nevidí žiadne významné inflačné riziká v tomto roku. Fed však zdôraznil, že trh práce sa jasne oslabil a bolo vhodné znížiť úrokové sadzby.
- Indexy uzavreli obchodovanie nižšie. US500 klesol o viac ako 0,40 %, US100 stratil 0,70 % a US2000 vzrástol len o 0,2 %, potom ako skôr vzrástol o viac ako 1 % v dôsledku očakávaní ďalších znížení. Dolár posilnil o 0,30 %.
- Po prudkom poklese európskych akcií počas včerajšej seansy sa dnes objavili pokusy o oživenie, ale väčšina kontraktov stále zaznamenala mierne straty. DE40 klesol o necelé 0,1 %, zatiaľ čo väčšie straty boli zaznamenané vo Francúzsku, kde FRA40 klesol o 0,5 %, a v Taliansku, kde pokles presiahol 1,3 %.
- Predaj iPhoneov spoločnosti Apple (AAPL.US) v Číne v júli a auguste medziročne klesol o 6 %, čo je výraznejší pokles ako priemer pred uvedením nového modelu na trh. Celý čínsky trh so smartfónmi sa v tomto období zmenšil o 2 % napriek vládnym dotáciám na podporu spotreby.
- Americký trh s nehnuteľnosťami zostáva pod tlakom. Dnešná augustová správa ukázala údaje pod očakávaniami a oveľa slabšie ako v predchádzajúcom mesiaci. V septembri bolo vydaných 1 307 000 stavebných povolení (očakávanie: 1 365 000; predchádzajúci údaj: 1 428 000) a začalo sa s výstavbou 1 312 000 domov (očakávanie: 1 370 000; predchádzajúci údaj: 1 362 000).
- Tlak vyplýva z vysokých úrokových sadzieb a nákladov na financovanie, ktoré znižujú ochotu investovať do nových domov.
- Zásoby ropy v USA neočakávane klesli až o 9,28 milióna barelov, pričom očakávania boli len 1,6 milióna barelov. Správa API ukázala denný pokles o viac ako 3 milióny barelov. Zásoby benzínu tiež prudko klesli o 2,35 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli o 4,05 milióna barelov.
- Ceny ropy v dnešnej seansii klesajú, čím sa zmierňujú včerajšie silné zisky. Ropa WTI sa obchoduje tesne pod hranicou 64 USD za barel. Nedávne zisky boli poháňané rastúcimi obavami o dostupnosť dodávok z Ruska.
- Napriek počiatočnej pozitívnej reakcii na Fed zlato kleslo o viac ako 1 % a obchoduje sa pod hranicou 3 650 USD za uncu.
- Inflácia CPI vo Veľkej Británii za august dosiahla 3,8 % medziročne, čo je v súlade s očakávaniami. Jadrová inflácia klesla na 3,6 % medziročne, čo je tiež v súlade s prognózami. Zajtra sa neočakáva, že Bank of England zníži sadzby. Trh však predpokladá zníženie do konca tohto roka. GBPUSD dnes pokračoval v raste, aj napriek silnejšiemu americkému doláru na trhu.
- Bank of Canada v súlade s očakávaniami znížila sadzby o 25 bázických bodov na 2,5 %. Toto rozhodnutie bolo motivované nedávnym poklesom inflácie a zhoršením hospodárskeho výhľadu v dôsledku obchodnej vojny. Ďalšie zníženie je menej isté. USDCAD sa po dvoch dňoch prudkého poklesu v poslednej seansii silno odrazil.
- Nvidia klesla o viac ako 3 % po správach o čínskom zákaze nákupu jej čipov miestnymi technologickými firmami.
- Čínske akcie medzitým prudko posilnili v očakávaní veľkých investícií do umelej inteligencie. Indexy HK.cash a CHN.cash vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2021. Očakáva sa, že kapitálové investície do umelej inteligencie dosiahnu v tomto roku takmer 100 mld. USD, a to nielen vďaka štátnym výdavkom, ale aj súkromným spoločnostiam ako Alibaba a Tencent.
- Futures na kávu Arabica (COFFEE) dnes klesli o 7,50 % po zmenách v brazílskych predpovediach počasia, čím sa stiahli z miestnych maxím. Predpovede naznačujú, že budúci týždeň bude viac pršať, čo zmierni obavy zo sucha.
- Medená cena dnes klesla o 1,25 %. Trh zohľadňuje zvýšenú produkciu z Čile, čo čiastočne kompenzuje vplyv slabšieho dolára. Čile, najväčší producent medi na svete (približne 25 % celosvetovej ponuky), očakáva v tomto roku rast produkcie.
