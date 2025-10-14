OpenAI a Broadcom vytvoria vlastný hardvér pre umelú inteligenciu

-
Spoločnosti OpenAI a Broadcom oznámili dlhodobú strategickú spoluprácu, v rámci ktorej spoločne vyvinú a nasadia vlastné AI akcelerátory s výpočtovým výkonom 10 gigawattov. Hardvér sa začne zavádzať v druhej polovici roka 2026 a plné nasadenie je naplánované do konca 2029.
Cieľom je zníženie závislosti od GPU dodávateľov
OpenAI sa zameria na návrh čipov a architektúry systémov, zatiaľ čo Broadcom prevezme výrobu, vývoj a implementáciu. Hlavnou ambíciou je znížiť závislosť od GPU platforiem tretích strán (ako je Nvidia) a zároveň integrovať poznatky z vývoja AI modelov priamo do hardvéru.
Nové systémy budú využívať Ethernetové prepojenie a široké portfólio sieťových riešení od Broadcomu, pričom cieľom je vybudovať otvorenú, škálovateľnú a energeticky efektívnu AI infraštruktúru.
Finančné podrobnosti a reakcia trhu
Finančné podmienky spolupráce neboli zverejnené. Akcie Broadcomu však v reakcii na oznámenie vzrástli o viac ako 9 %, čo poukazuje na pozitívne očakávania investorov.
Analytici však upozorňujú, že projekt je extrémne ambiciózny – výzvou bude vývoj čipov, výrobná kapacita aj splnenie technických očakávaní. Niektorí varujú, že trh už čiastočne zohľadňuje optimistické scenáre, a ak dôjde k oneskoreniu alebo technickým problémom, investori môžu reagovať negatívne.
Na čo sa zamerať v nasledujúcich mesiacoch
Kľúčové budú informácie o vývoji prototypov, testovacích vzorkách a výrobnej výťažnosti. Sleduje sa aj to, ako sa nové čipy začlenia do širšej infraštruktúry OpenAI, vrátane existujúcich partnerstiev s AMD, Nvidiou či inými výrobcami.
