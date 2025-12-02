OpenAI vyhlásilo „code red“: ChatGPT má dobehnúť Google a získať späť náskok

-
Či sa ChatGPT viditeľne zlepší v rýchlosti, presnosti a personalizácii.
Ako zareaguje Google, Anthropic a ďalší hráči.
Vývoj používateľského správania a spokojnosti.
Dopad na reputáciu a schopnosť firmy udržať financovanie.
Spoločnosť OpenAI čelí čoraz väčšej konkurencii zo strany Googlu, firmy Anthropic a ďalších. Generálny riaditeľ Sam Altman v internom oznámení vyhlásil „code red“ — najvyššiu úroveň pohotovosti. Cieľom je zlepšiť ChatGPT, ktorý čelí narastajúcej kritike a technologickému dobiehaniu zo strany konkurencie.
Dôvody výstrahy
Google prednedávnom predstavil nový model Gemini, ktorý v mnohých testoch prekonal GPT‑5. Konkurent Anthropic si zas získava dôveru medzi firemnými zákazníkmi.
OpenAI v reakcii na to pozastavuje viaceré vedľajšie iniciatívy — napríklad projekty v oblasti reklamy, zdravotníckych AI riešení, nákupných agentov či digitálneho asistenta Pulse.
Hlavné zameranie zlepšení
-
Personalizácia — chatbot má pôsobiť osobnejšie a intuitívnejšie.
-
Rýchlosť a spoľahlivosť — zrýchlenie odozvy, menej chýb a pádov systému.
-
Širšie odpovede — zlepšenie schopnosti reagovať na rôzne typy otázok.
Firma zaviedla každodenné mítingy pre tímy pracujúce na ChatGPT a došlo k dočasnému presunu zamestnancov do týchto oddelení.
Dôsledky a výzvy
Napriek tomu, že ChatGPT má viac než 800 miliónov aktívnych používateľov týždenne, OpenAI stále nedosahuje zisk. Podľa vlastných prognóz by firma musela dosiahnuť tržby na úrovni 200 miliárd USD ročne, aby sa do roku 2030 dostala do čiernych čísel.
S nákladnými investíciami do infraštruktúry a rastúcou konkurenciou je udržanie kvality a vývoja ChatGPT pre OpenAI existenčne dôležité.
