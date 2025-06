Ozempic pod drobnohledem: EMA potvrzuje vzácné riziko závažného očního onemocnění

Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že obľúbené lieky spoločnosti Novo Nordisk – Ozempic, Wegovy a Rybelsus – môžu v veľmi zriedkavých prípadoch spôsobiť závažné ochorenie očí nazývané nearteritická predná ischemická neuropatia optického nervu (NAION), ktoré môže viesť až k strate zraku. Podľa EMA sa táto komplikácia môže vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov, ktorí užívajú semaglutid, účinnú látku týchto liekov.

Ide o prvé oficiálne uznanie tejto možnej súvislosti regulačným orgánom, hoci už skoršie štúdie u pacientov s cukrovkou 2. typu na toto riziko upozorňovali. NAION je druhou najčastejšou príčinou slepoty v dôsledku poškodenia zrakového nervu, hneď po glaukóme.

EMA začala preskúmanie v decembri 2024 a teraz žiada výrobcu, aby aktualizoval informácie o lieku a pridal NAION ako nežiaduci účinok s veľmi zriedkavou frekvenciou. Spoločnosť Novo Nordisk uviedla, že s EMA plne spolupracuje, avšak zdôraznila, že klinické štúdie a následné sledovanie nezistili jednoznačnú súvislosť s týmto ochorením. Spoločnosť trvá na tom, že celkový pomer prínosov a rizík zostáva priaznivý.

Zároveň sa Novo Nordisk potýka s rastúcim konkurenčným tlakom na trhu s liekmi proti obezite. Investori vyjadrili obavy, že firma stráca svoj náskok pred konkurenciou, ako je Eli Lilly a jej prípravok Zepbound, čo tento rok viedlo až k výmene generálneho riaditeľa.

Podľa EMA niekoľko rozsiahlych štúdií naznačilo, že užívanie semaglutidu môže zdvojnásobiť riziko rozvoja NAION. Jedna z nich, publikovaná tento rok, analyzovala takmer 350 000 pacientov s cukrovkou a zistila, že dlhodobé užívanie semaglutidu zvyšuje riziko vzniku NAION v porovnaní s inými liekovými skupinami.

Graf NOVOB.DK (D1)

Akcie spoločnosti Novo Nordisk sa aktuálne obchodujú na úrovni 488,05 DKK, čím sa priblížili k dôležitému technickému bodu – 100-dňovému kĺzavému priemeru (SMA 100) na úrovni 520,77 DKK, ktorý predstavuje výraznú rezistenciu v rámci strednodobého klesajúceho trendu. Po výraznom poklesu v februári a marci dochádza k postupnému oživeniu, pričom cena už prekonala EMA 50 (469,87 DKK), čo môže naznačovať obrat v nálade investorov. RSI dosahuje hodnoty 62,8, čo ukazuje na zvýšený nákupný záujem, ale zatiaľ sa nedostáva do prepredanej zóny. MACD vykazuje pozitívne kríženie a histogram nad nulou podporuje pokračujúci rastový moment. Ak dôjde k prekonaniu úrovne SMA 100, môže to posilniť býčí trend a otvoriť priestor pre ďalší rast, v opačnom prípade hrozí odraz a návrat do konsolidačnej zóny.

Zdroj: xStation5

