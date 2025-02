PayPal očakáva rast ziskov

PayPal Holdings Inc. predpovedá rast zisku na akciu a zlepšenie transakčných marží v nadchádzajúcich rokoch. Spoločnosť pod novým vedením intenzívne pracuje na zjednodušení svojej širokej ponuky služieb.

Očakávaný rast zisku

Podľa utorkovej prezentácie pre investorov by mali upravené zisky na akciu vzrásť o nízke desiatky percent do roku 2027 a dlhodobo až o 20 %. Transakčné marže, kľúčový ukazovateľ výkonnosti firmy, by mohli v nasledujúcich dvoch rokoch narásť o vyššie jednociferné percentá a neskôr prekročiť aj 10 %.

„Rok 2024 sme označili za prechodné obdobie a splnili sme to, čo sme si stanovili,“ uviedol generálny riaditeľ Alex Chriss. „Teraz po prvýkrát môžeme ponúknuť pohľad do budúcnosti.“

Strategická zmena a nový smer

PayPal sa posúva od stratégie zameranej na rast príjmov za cenu nízkych alebo nulových marží k udržateľnejšej ziskovosti. Napriek pokroku v zefektívňovaní svojho podnikania spoločnosť vykazovala volatilitu v ziskoch a spomalenie rastu v oblasti neznačkového spracovania platieb ku koncu minulého roka. Akcie PayPalu na tieto správy zareagovali rastom o 3,6 % v rannom obchodovaní v New Yorku.

Nová platforma PayPal Open

PayPal zjednocuje svoje služby zamerané na obchodníkov pod jednu platformu nazvanú PayPal Open. Táto nová služba umožní obchodníkom prístup ku všetkým ponukám spoločnosti na jednom mieste.

„Vytvárame obchodnú platformu, ktorá prináša jedinečné skúsenosti, aké žiadny z našich konkurentov neponúka,“ uviedol Chriss.

Konkurencia a pozícia PayPalu

PayPal súťaží s mnohými fintech spoločnosťami. Stripe Inc. je jeho rivalom v oblasti spracovania platieb, zatiaľ čo Block Inc. prevádzkuje obľúbenú platformu pre spotrebiteľské platby. Firmy ako Klarna Bank AB a Affirm Holdings Inc. sa sústredia na platby na splátky, ktoré PayPal taktiež ponúka.

PayPal sa však považuje za lídra v oblasti kryptomien. Spoločnosť umožňuje zákazníkom nakupovať, držať a predávať digitálne meny prostredníctvom svojich účtov na PayPal a Venmo. Obchodníci môžu s kryptomenami pracovať aj priamo zo svojich podnikových účtov.

„Umožnili sme stovkám miliónov používateľov a desiatkam miliónov obchodníkov okamžite míňať kryptomeny na každodenné nákupy. To je niečo, čo zatiaľ nikto iný neponúka,“ dodal Chriss.

S týmito strategickými krokmi sa PayPal snaží upevniť svoju pozíciu na trhu a dlhodobo zvyšovať svoju ziskovosť.