Cena zemného plynu v USA ďalej klesá pre slabý dopyt a vysokú ponuku

Futures na zemný plyn v USA pokračujú v poklese v dôsledku nízkeho dopytu počas prechodného obdobia, ktorého efekt ešte zhoršuje vysoká produkcia a znížené toky LNG plynu. Trh sleduje blížiacu sa expiráciu májového kontraktu a očakáva možné zmeny v nálade investorov.

Slabý dopyt v prechodnom období

Spotreba plynu v USA typicky klesá na jar, kedy mierne teploty znižujú potrebu kúrenia a chladenia. Táto sezónna slabosť spôsobuje tlak na ceny, keďže dopyt nedokáže absorbovať zvýšenú ponuku.

Vysoká produkcia a nižší vývoz LNG znižujú ceny

Pokračujúca silná produkcia zemného plynu v USA zostáva kľúčovým faktorom nadbytku. Súčasne došlo k poklesu vývozných tokov LNG, čo znamená menej možností, ako prebytočný plyn uplatniť na zahraničných trhoch. Tieto faktory zintenzívňujú tlak na cenu.

Technická slabosť a expirácia májového kontraktu

Májový kontrakt klesol o 1,6 % na 2,882 USD za milión britských termálnych jednotiek (mmBtu) pred expiráciou v pondelok. Podľa Eliho Rubina z EBW Analytics „boli posledné obdobia prechodu kontraktov prevažne medvedie“, čo naznačuje pokračovanie predajných tlakov.

Rýchly rast zásob a výhľad na júnový kontrakt

Očakávajú sa trojciferné týždenné injekcie do zásobníkov, čo by mohlo viesť k prebytku už v nasledujúcom týždni. Rubin však dodáva, že júnový kontrakt – momentálne klesajúci o 1,2 % na 3,060 USD/mmBtu – je „technicky prepredaný“. Prudký pokles o 1,16 USD (27 %) od začiatku mesiaca by mohol viesť k krátkodobej korekcii začiatkom mája.

NATGAS (H1 Graf)

Cena zemného plynu prerazila nad EMA 50 (fialová) aj 100-periódový SMA 100 (modrá), čo naznačuje možný krátkodobý obrat trendu smerom nahor. RSI (biela) sa momentálne nachádza na úrovni 62,8 – stále pod hranicou prekúpenosti na úrovni 70. To poukazuje na rastúce býčie momentum, avšak bez extrémneho nákupného tlaku. Vývoj je potrebné ďalej pozorne sledovať, pretože RSI sa blíži k prekúpeným hodnotám. Zdroj: xStation5

