PayPal spúšťa globálnu platformu PayPal World: prepojí digitálne peňaženky po celom svete

Spoločnosť PayPal Holdings Inc. oznámila spustenie novej platformy s názvom PayPal World, ktorá má ambíciu stať sa prvým globálnym mostom medzi digitálnymi peňaženkami naprieč trhmi. Cieľom je zjednodušiť medzinárodné platby pre takmer dve miliardy používateľov a otvoriť nové možnosti globálneho obchodovania pre spotrebiteľov aj obchodníkov.

Platforma umožní interoperabilitu medzi domácimi peňaženkami a systémom PayPal. Medzi prvými partnermi sú významní hráči ako Mercado Pago (Južná Amerika), UPI (India) a Tenpay Global (Čína). Používatelia týchto peňaženiek tak budú môcť nakupovať v zahraničných e-shopoch bez potreby vytvárať nový PayPal účet, jednoducho kliknutím na tlačidlo PayPal a pripojením svojej existujúcej peňaženky.

„Doteraz neexistovala žiadna interoperabilná globálna sieť, ktorá by prepájala peňaženky po celom svete. Teraz to meníme,“ uviedol CEO PayPalu Alex Chriss. Platforma má byť spustená ešte v tomto roku a do budúcna plánuje rozšírenie o ďalšie regionálne peňaženky.

Pre obchodníkov to znamená, že nemusia implementovať nové rozhrania – PayPal World všetko sprostredkuje bez nutnosti dodatočných technologických investícií. Napríklad zákazník z Indie bude môcť zaplatiť cez UPI v americkom e-shope bez prekážok.

Okrem interoperability plánuje PayPal do platformy integrovať umelú inteligenciu a stablecoiny, čím ešte viac posilní svoju rolu vo svete finančných technológií novej generácie. Firma už skôr oznámila, že plánuje rozšíriť využitie svojho stablecoinu v priebehu roka 2025.

Táto iniciatíva prichádza v čase, keď rastie konkurencia a zároveň dopyt po rýchlych, jednoduchých a bezpečných medzinárodných transakciách. PayPal tak jednoznačne mieri na pozíciu lídra globálnej digitálnej platobnej infraštruktúry.

Graf PYPL.US (D1)

Akcie spoločnosti PayPal Holdings aktuálne vykazujú stabilný rastový trend a obchodujú sa na úrovni 76,01 USD, čo je najvyššia cena od apríla 2025. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje pozitívne technické nastavenie a zlepšujúci sa sentiment investorov. RSI osciluje na úrovni 58,6, teda v neutrálnej zóne, ale s rastúcim trendom, čo naznačuje potenciál ďalšieho rastu bez známok prekúpenosti.

Zdroj: xStation5

