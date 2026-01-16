PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom

- Zisky PNC vzrástli o 25 % na 2,03 mld. USD v 4. kvartáli 2025, pričom EPS dosiahol 4,88 USD.
- Príjmy z poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií +41 %, silná aktivita na trhu fúzií a akvizícií.
- Čisté úrokové výnosy +6 % na 3,73 mld. USD vďaka lacnejším vkladom a vyšším úrokovým sadzbám.
- V roku 2026 banka plánuje agresívny spätný nákup akcií v hodnote až 700 mil. USD v 1. štvrťroku.
Americká banka PNC Financial zaznamenala v štvrtom štvrťroku 2025 medziročný nárast čistého zisku o 25 % na 2,03 mld. USD (alebo 4,88 USD na akciu) v porovnaní s 1,63 mld. USD (3,77 USD na akciu) v rovnakom období predchádzajúceho roka. Rast bol poháňaný vyšším úrokovým výnosom a obnoveným záujmom o fúzie a akvizície, ktoré bankám priniesli vysoké poradenské poplatky.
Tržby v segmente kapitálových trhov a poradenstva vzrástli o 41 % na 489 miliónov USD vďaka zvýšenej aktivite na trhu fúzií a akvizícií. Medzi kľúčové transakcie patrilo napríklad poradenstvo divízie Harris Williams spoločnosti PNC pri predaji spoločnosti TRC (z portfólia Warburg Pincus) za 3,3 miliardy USD kanadskej inžinierskej skupine WSP Global.
Na úrovni prevádzkového zisku PNC ťažil z 6 % rastu čistých úrokových výnosov, ktoré dosiahli 3,73 miliardy USD. Banka ťaží z zdravého rastu objemu úverov, nižších nákladov na vklady a prehodnotenia aktív s pevnou úrokovou sadzbou, ktoré spolu generujú vysoké marže.
Celkové tržby za štvrťrok vzrástli o 9 % na rekordných 6,07 miliardy USD. Okrem toho banka v januári dokončila akvizíciu FirstBank za 4,1 miliardy USD, čím posilnila svoju prítomnosť na rýchlo rastúcich trhoch v Colorade a Arizone.
Výhľad: agresívny spätný nákup akcií
PNC plánuje v roku 2026 výrazne zvýšiť objem spätného odkúpenia akcií, aby podporila výkonnosť svojich akcií. Podľa generálneho riaditeľa Billa Demchaka plánuje banka byť pri spätnom odkúpení „dosť agresívna“ a v 1. štvrťroku 2026 odkúpiť akcie v hodnote 600 – 700 miliónov USD.
Napriek solídnym výsledkom akcie PNC v roku 2025 vzrástli „len“ o 8,2 %, čím zaostali za indexom KBW Bank, ktorý posilnil o 28,8 %.
Graf PNC.US (D1)
Akcie spoločnosti PNC Financial Services sa v súčasnosti obchodujú za 214,80 USD a po krátkodobej korekcii opäť pokračujú v rastovom trende. Cena sa drží stabilne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (204,91 USD) a SMA 100 (198,06 USD) – čo potvrdzuje býčie technické nastavenie. RSI vykazuje mierne zvýšenú nákupnú dynamiku, ale stále je pod úrovňou prekúpenosti, čo ponecháva priestor pre ďalší rast. Z technického hľadiska má cena teraz potenciál otestovať rezistenciu okolo 170 GBP – lokálne maximum z začiatku januára. Naopak, podporu možno vidieť okolo EMA 50 (160 GBP) alebo ďalej nadol na psychologickej úrovni 150 GBP. Pokiaľ cena zostane nad týmito úrovňami, výhľad zostáva pozitívny.
Zdroj: xStation5
