⛽Dôjde Európe palivo?

V súvislosti s najnovšou eskaláciou na Blízkom východe si mnohí investori stále pamätajú roky 2022–2023 a pretrvávajúce obavy z rastu cien palív, najmä v Európe. Nie je náhoda, že mnohí účastníci trhu aj pozorovatelia vidia scenár ďalšej vlny nedostatku palív a rastu inflácie, ktorý by pochoval nádeje na pokračujúce oživenie ekonomík Európskej únie.
Európa vstupujúca do roku 2026 však nie je tá istá Európa ako v roku 2020 či 2022. Ekonomiky a trhy vyspelých krajín si bolestivo uvedomili riziká dovoznej závislosti. Toto poučenie nebolo prijaté úplne, no do veľkej miery áno.
Situácia v jednotlivých európskych krajinách je odlišná, no napriek výraznej destabilizácii trhu nie je v súčasnosti žiadna z nich v stave, ktorý by sa dal označiť za ťažký. Blízky východ si väčšina ľudí spája s ropou, avšak ropa z Arabského polostrova smeruje najmä do Ázie, nie do Európy. Európa zostáva kriticky závislá od dovozu uhľovodíkov, no veľkú časť energetických potrieb pokrýva dodávkami z Nórska a zo Spojených štátov.
Ani samotný Blízky východ neostal pasívny a nečakal na nevyhnutnú vojnu USA s Iránom. Cez Arabskú púšť v súčasnosti vedie ropovod „East–West“, ktorý dokáže prepraviť 5 až 7 miliónov barelov ropy denne do prístavov pri Červenom mori a úplne obchádza Hormuzský prieliv. Popri rieke Tigris v Iraku zase vedie ropovod „Al Haditha–Rumalia“, ktorý sa následne napája na ropovod „Kirkuk–Ceyhan“, cez ktorý možno do Turecka dodať ďalších 1,5 milióna barelov denne.
Zdroj: S&P Global
Horšie to vyzerá pri LNG plyne, kde je dovozná závislosť vyššia, koncentrovanejšia a neponúka jednoduchý spôsob, ako obísť aktuálne „horúci“ Hormuzský prieliv. Stále to však nie je dôvod na paniku. Predovšetkým sa oplatí pozrieť do kalendára: vrchol dopytu po LNG prichádza v zime a v lete, keď je potrebné kúriť a chladiť. No je začiatok marca, zima sa skončila a príchod letných horúčav je minimálne dva mesiace vzdialený.
Tieto dva mesiace sú dôležité, pretože bez ohľadu na pohľad na konflikt v súčasnosti neexistuje scenár, v ktorom by Irán z aktuálnej konfrontácie vyšiel víťazne. Jeho porážka, kolaps štátnych štruktúr alebo takmer úplná strata schopnosti pokračovať v boji je teraz otázkou skôr týždňov než mesiacov. Tento časový „vankúš“ navyše posilňuje fakt, že po vypuknutí vojny na Ukrajine Európa začala budovať a napĺňať množstvo zásobníkov zemného plynu.
Vojenské operácie, ktoré teraz prebiehajú na Blízkom východe, sú výzvou pre trhy, obchodníkov, ekonomiky aj centrálne banky rovnako ako pre veliteľstvá. Rozsahom však nie sú ničím v porovnaní s tým, čomu Európa a svet museli čeliť v posledných rokoch.
Aj napriek tomu existujú medzery v dodávateľských reťazcoch, ktoré sa nedajú zalepiť ani ľahko, ani rýchlo. Tou medzerou je letecké palivo. Európa zatvára alebo prerába veľkú časť rafinérií, zatiaľ čo dopyt po osobnej leteckej doprave dosahuje rekordy. Ak Európa rýchlo nenájde spôsob, ako diverzifikovať v tomto úzkom segmente trhu s uhľovodíkmi, dôsledky pre valuácie európskych aerolínií môžu byť dramatické.
LHA.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Valuácie Lufthansy odrážajú kombináciu silného dopytu v segmente osobnej leteckej dopravy a viacerých výziev, ktorým európska ekonomika čelí, napríklad rastúcich nákladov na palivo a pracovnú silu. Nedostatok leteckého paliva by sa bez obnovenej vládnej intervencie mohol pre mnohé spoločnosti ukázať ako fatálny.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Vyššia inflácia zaťažuje trhy, Lufthansa varuje pred zvýšením cien paliva
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.