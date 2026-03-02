US OPEN: Vojna v Iráne zasahuje trhy

Globálne trhy sa momentálne takmer výlučne sústreďujú na eskaláciu konfliktu medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na strane druhej do podoby plnohodnotnej vojny. Všetky krajiny v oblasti Hormuzského prielivu sú teraz pravidelne pod paľbou, samotný prieliv je blokovaný, letiská a prístavy sú takmer úplne mimo prevádzky a viaceré rafinérie boli poškodené a/alebo fungujú v krízovom režime.
Na otvorení seansy ropa WTI rastie o viac než 6 %, americké futures na LPG pridávajú viac ako 3 % a zlato posilňuje o 1 %. Dolár spevňuje približne o 0,5 %. Indexy na Wall Street otvárajú so stratami okolo 1,2 %, no počas seansy trh časť strát koriguje a posúva sa mierne do pozitívneho teritória.
Najväčším rizikom pre trh je aktuálne výrazný tlak na dodávky ropy a plynu. To povedie k rastu cien energetických komodít a následne k vyššej inflácii, čo by centrálnym bankám odňalo priestor na znižovanie sadzieb. Takýto vývoj by mohol spochybniť viaceré predpoklady investorov o trajektórii rastu v nasledujúcich kvartáloch.
Makroekonomické dáta:
V USA boli zverejnené februárové údaje výrobného PMI a ISM.
- PMI dosiahol hodnotu 51,6 oproti očakávaným 51,2 (z predchádzajúcich 51,2).
- ISM dosiahol hodnotu 52,4 oproti očakávaným 51,7.
Priemyselné ukazovatele predstavovali pozitívne prekvapenie a naznačujú proinflačný trend — najmä pri pohľade na zložku ISM Ceny, ktorá dosahuje až 70 bodov.
- Neskôr počas dňa bude zverejnený aj odhad Atlanta Fed GDPNow; očakávaná hodnota je 3 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Pri prvom otvorení týždňa trh jasne bráni rezistenčnú líniu okolo 24 615 bodov a vracia sa nad krátkodobú trendovú líniu. Pre kupujúcich zostáva kľúčovou úrovňou na obranu práve trendová línia (oranžová). Ak si chcú predajcovia udržať iniciatívu a prehĺbiť pokles, bude rozhodujúce stlačiť cenu k úrovni EMA200 a k dlhodobej trendovej línii.
Firemné správy:
- American Airlines (AAL.US): Narušenie leteckej a turistickej dopravy v dôsledku konfliktu dolieha na akcie aerolínií. Akcie klesajú o 4 %.
- Amazon (AMZN.US): Iránska raketa zasiahla jedno z dátových centier AWS, čo spôsobilo výpadky služieb v regióne Blízkeho východu.
- Lockheed Martin (LMT.US): Obranné spoločnosti rastú v reakcii na eskaláciu konfliktu. Akcie posilňujú o viac než 3 %.
- Occidental (OXY.US): Producenti rastú spolu s cenami ropy. Akcie pridávajú viac než 3 %.
- UniQure (QURE.US): Americký regulátor nariadil spoločnosti vykonať dodatočné štúdie novej génovej terapie na Huntingtonovu chorobu; akcie klesajú o 35 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.