Podľa Trumpa je Irán veľmi blízko k získaniu jadrovej zbrane 🔴

Európske akciové indexy prudko klesli v dôsledku rastúcich geopolitických napätí, pričom nemecký DAX klesol o 1,0 %, francúzsky CAC 40 o 0,8 % a španielsky IBEX o 1,2 %. Reakcia trhu odzrkadľuje obavy investorov po nočných vyjadreniach bývalého prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých požadoval úplné ukončenie jadrových ambícií Iránu, čím naznačil tvrdý postoj namiesto snahy o prímerie. Ostatné globálne aktíva tiež oslabili, vrátane amerických akciových futures (S&P 500 -0,4 %) a kryptomien, keďže riziková chuť oslabila vo všetkých oblastiach.

Trump vo svojom prejave z Air Force One po odchode z Kanady zdôraznil, že Irán je „veľmi blízko“ k jadrovej zbrani, a trval na tom, že chce definitívne riešenie, nie dočasné prímerie. Predpovedal pokračovanie izraelských útokov a naznačil, že nasledujúcich 48 hodín bude kritických. Investori prešli do opatrného režimu a čakajú na ďalšie objasnenie, či situácia eskaluje vojensky, alebo sa posunie smerom k diplomacii. Vzhľadom na to, že komerčný vzdušný priestor v regióne je už ovplyvnený a americké aktíva sú potenciálne ohrozené, najbližších pár dní môže byť kľúčových pre trhy aj geopolitickú stratégiu.

Zdroj: xStation 5