UniCredit navýšila svoj podiel v Commerzbank na 26 %

Spoločnosť UniCredit podnikla zásadný krok vo svojej stratégii smerujúcej ku Commerzbank, keď zvýšila svoj hlasovací podiel v nemeckej banke na približne 26 %. Talianska banka tak urobila konverziou časti svojich syntetických pozícií – finančných nástrojov naviazaných na akcie Commerzbank – na skutočné akcie.
Strategický postup v rámci akvizičnej snahy
Týmto krokom si UniCredit upevňuje pozíciu najväčšieho súkromného akcionára Commerzbank. Generálny riaditeľ Andrea Orcel uviedol, že zvyšné syntetické pozície budú čoskoro konvertované, čím sa UniCredit priblíži cieľovej hranici 29 %, teda tesne pod regulačným limitom 29,9 % schváleným Európskou centrálnou bankou (ECB).
Regulácia a dopad na kapitál
ECB už predtým odsúhlasila, že UniCredit môže vlastniť až 29,9 % Commerzbank. Doteraz spoločnosť využívala deriváty na udržanie nepriamych pozícií.
Aktuálna konverzia a zmeny v zaisťovaní však zvýšili dopad na kapitálovú primeranosť UniCredit. Nový očakávaný vplyv na ukazovateľ CET1 je približne 145 bázických bodov, namiesto pôvodne predpokladaných 110 bps. Napriek tomu spoločnosť očakáva návratnosť investície na úrovni približne 20 %.
Politický odpor z Berlína
Nemecká vláda opäť zopakovala svoj nesúhlas s postupom UniCredit, označujúc ho za „nekoordinovaný a nepriateľský“. Zároveň vyhlásila, že nemá v úmysle predať svoj podiel v Commerzbank. Berlín dlhodobo trvá na zachovaní kontroly nad kľúčovými bankovými inštitúciami.
Výhľad a dôsledky
UniCredit zatiaľ postupuje tak, aby sa vyhla povinnosti zverejniť ponuku na prevzatie, a pohybuje sa na hranici regulačných možností. Hoci v súčasnosti neplánuje získať zastúpenie v predstavenstve Commerzbank, zjavne sa pripravuje na dlhodobejší strategický vplyv.
Commerzbank však zostáva obozretná. Predseda dozornej rady Jens Weidmann už skôr upozornil, že akýkoľvek nepriateľský prístup môže narušiť dôveru potrebnú na integráciu a ohroziť finančnú suverenitu Nemecka.
