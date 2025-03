Pohonné hmoty 11. týždeň: Palivá vo výraznom poklese, ceny ropy stabilné

Ceny pohonných hmôt na Slovensku v 11. Týždni (10.03. - 17.03.) výraznejšie poklesly. Ceny benzínu poklesly o 0,035 €/l, teda až o 2,27 % a dostali sa na priemernú cenu 1,506 €/l. Ceny nafty poklesly výraznejšie, teda o 0,039 €/l, teda o 2,56 % a dostali sa na cenu 1,483 €/l.

Ceny pohonných hmôt v Českej republike taktiež poklesly, avšak o klesali o čosi pomalším tempom. Ceny benzínu poklesly o 0,59 Kč/l, teda o 1,66 % a dostali sa na cenu 35,00 Kč/l. Ceny nafty klesaly mierne rýchlejším tempom, o 1,67 %, teda o 0,59 Kč/l a dostali sa na cenu 34,46 Kč/l. Česká koruna mierne poklesla, o 0,31 % a mierne brzdila výraznejší pokles.

Ceny ropy v danom týždni zostali pomerne stabilné, pričom vzrástli iba mierne, o 0,31 % a dostali sa na cenu 70,58 dolára. Na podobných úrovniach ceny vidíme aj v súčasnosti teda v okolí 70,63 dolára za barel ropy Brent.

Cenový vývoj po výraznom poklese je tak stabilný, pričom obchodníci váhajú o ďalšom smerovaní. Na jednej strane na trhu vidíme vyššiu ponuku z krajín kartelu OPEC+, ale taktiež aj riziko nižšieho rastu americkej ekonomiky. Americká centrálna banka znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu, zvýšila odhady inflácie a nezamestnanosti. Napriek tomu ukazovatele zásob v USA naznačujú silný dopyt po rope, keďže zásoby klesli rýchlejšie, než sa očakávalo.

Geopolitické riziká na trhu stále pretrvávajú. Na jednej strane sme svedkami miernych krokov k deeskalácii napätia na Ukrajine, keď Vladimír Putin po rozhovoroch s Donaldom Trumpom pozastavil na 30 dní útoky na energetickú infraštruktúru. Naopak, napätie na Blízkom východe rastie po opätovných útokoch na pásmo Gazy a po útokoch USA na Hútiov v Jemene, ktorí pokračujú v útokoch na lode v Červenom mori. Zvýšené geopolitické napätie vplýva na ceny pozitívne, keďže Blízky východ je oblasť s výrazným zastúpením produkcie ropy.

Na ceny taktiež vplývajú aj oznámenia o fiškálnych stimuloch z Nemecka, keďže obchodníci budú očakávať, že s potenciálnym ekonomickým oživením môže prísť aj vyšší dopyt po palivách. Podobný scenár ešte stále pozorujeme aj v Číne, avšak ich fiškálne stimuly sa zatiaľ neprepísali aj do reálnej ekonomiky a makroekonomických dát. Tieto ohlásenia majú taktiež dlhodobý charakter a na ceny budú vplývať skôr z toho dlhodobejšieho hľadiska.

Ceny pohonných hmôt v Rotterdame sú rovnako ako ceny ropy po výraznejších výpredajoch stabilné. Takáto stabilita sa prepíše aj do cien na slovenských čerpacích staniciach a nemali by sme rátať s nejakým ďalším výrazným zlacnením. Na druhej strane sa veľkobchodné ceny ale taktiež aj ceny ropy nachádzajú na septembrových úrovniach, kedy sme pozorovali ceny palív na Slovensku na úrovni 1,48 €/l pri benzíne a 1,4 €/l pri nafte, čo by po zmene DPH predstavovalo ceny približne 1,52 €/l pri benzíne a 1,435 €/l. Priestor na zlacnenie v prípade cien nafty by tam tak ešte mohol byť.