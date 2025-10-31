OPEC+ zvažuje mierne zvýšenie ťažby na december, trh očakáva opatrné rozhodnutie

- OPEC+ pravdepodobne navýši decembrové ťažobné ciele o 137 000 barelov denne.
- Tempo zvyšovania ťažby sa spomalilo kvôli obavám z nadbytku ponuky v roku 2026.
- Ruské kapacity môžu byť obmedzené sankciami, čo komplikuje rokovania.
- Ceny ropy mierne rastú, no OPEC+ zostáva opatrný, pokiaľ neuvidí reálne výpadky v dodávkach.
Skupina OPEC+ pravdepodobne v nedeľu schváli mierne zvýšenie ťažby ropy o 137 000 barelov denne pre december, uvádzajú tri zdroje oboznámené s rokovaniami. Organizácia tak pokračuje vo svojej stratégii postupného a kontrolovaného zvyšovania produkcie, ktorú od októbra výrazne spomalila kvôli obavám z prebytku ponuky v roku 2026.
Od apríla OPEC+ zvýšil produkčné ciele už o viac než 2,7 milióna barelov denne, čo zodpovedá približne 2,5 % globálnej ponuky, avšak posledné dve rozhodnutia boli omnoho opatrnejšie – práve na úrovni 137 tisíc bpd. Tento trend by mal pokračovať aj v decembri.
Dohodu by podľa zdrojov malo podporiť osem kľúčových členov OPEC+: Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Irak, Kuvajt, Omán, Kazachstan a Alžírsko. Napriek tomu existujú aj hlasy, ktoré nevylučujú pozastavenie zvyšovania ťažby, najmä kvôli novým sankciám voči Rusku, ktoré môžu obmedziť jeho schopnosť navyšovať produkciu.
Ceny ropy sa v októbri prepadli na päťmesačné minimum okolo 60 USD za barel, no v posledných dňoch opäť mierne vzrástli na približne 65 USD, a to vďaka sankciám proti Rusku a zlepšeniu nálady v oblasti medzinárodného obchodu.
Podľa analytičky Helimy Croft z RBC nebude OPEC+ usilovať o výrazné zvýšenie produkcie, pokiaľ sa neobjaví jasné narušenie dodávok. Jej očakávania – rovnako ako predpovede Rystad Energy, Commerzbank a SEB – potvrdzujú pravdepodobnosť zvýšenia práve o 137 000 bpd.
Oficiálne zasadnutie OPEC+ je naplánované na nedeľu o 15:00, kedy bude zverejnené konečné rozhodnutie.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa dostala do býčieho technického nastavenia, keď prerazila nad kĺzavé priemery SMA 100 (64,28 USD) a EMA 50 (64,18 USD) a aktuálne sa obchoduje okolo 64,76 USD. Tento prieraz je podporený rastúcim objemom obchodov, čo zvyšuje dôveryhodnosť tohto pohybu. CCI dosiahol hodnotu 180,3, čo značí silné prekúpenie trhu, ale zároveň poukazuje na intenzívny nákupný záujem. Momentum taktiež prudko rastie, čo potvrdzuje zrýchlenie cenového pohybu smerom nahor.
Z pohľadu cenovej štruktúry je zrejmé, že sa trh odrazil z predchádzajúcej konsolidácie, ktorá trvala niekoľko dní. Prieraz nad priemery prichádza po období bočného obchodovania a vytvára priestor pre ďalší rast, pričom ďalší odpor sa nachádza v oblasti 65,50–66,00 USD. Zároveň však CCI varuje pred možným krátkodobým vyčerpaním rastu, a preto nie je možné vylúčiť návrat ku kľúčovej podpore okolo 64,20–64,30 USD, kde sa aktuálne nachádzajú oba kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
