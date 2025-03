Pohonné hmoty 8. týždeň: Ceny palív stabilné, zatiaľ čo pozorujeme pokles cien ropy

Ceny pohonných hmôt na Slovensku v 8. Týždni (17.02. - 24.02.) boli aj naďalej stabilné. Ceny benzínu vzrástli iba mierne, a to o 0,001 €/l a dostali sa na cenu 1,587 €/l. Na cenách nafty sme videli rovnaký prírastok, teda o 0,001 €/l a dostali sme sa na cenu 1,547 €/l.

Ceny pohonných hmôt v Českej republike naopak mierne klesaly. Ceny benzínu poklesly o 0,006 Kč/l a dostali sa na cenu 36,51 Kč/l. Ceny nafty poklesly o 0,02 Kč/l, teda o 0,05 % a dostali sa na cenu 36,03 Kč/l. Kurz koruny zostáva aj naďalej stabilný.

Ceny ropy v uplynulom týždni mierne klesli o 0,42 % a ropa Brent sa obchodovala za 74,43 dolára za barel. Pokles však pokračuje aj naďalej – aktuálne sa cena nachádza na úrovni 72,85 dolára, čo je o 2,13 % menej oproti piatkovému uzatváraciemu kurzu a zároveň úroveň, na ktorej sa ropa nachádzala v polovici decembra 2024.

Na strane ponuky obchodníci analyzovali možné dopady mierovej dohody na Ukrajine, ktorá by mohla viesť k zvýšenému prílevu ruskej ropy na trh a následnému poklesu cien. Na ceny vplývali aj správy z Iraku, kde bola podpísaná dohoda o prestavbe štyroch ropných a plynových polí. Nie všetky faktory však tlačili ceny nadol – Donald Trump totiž zrušil licenciu spoločnosti Chevron na export venezuelskej ropy, čo by mohlo spôsobiť výpadok dodávok. Tento výpadok však pravdepodobne nahradia iní členovia kartelu OPEC+.

Na strane dopytu sa objavili prevažne negatívne správy. Index spotrebiteľskej dôvery v USA naznačil zhoršujúce sa očakávania spotrebiteľov ohľadom ekonomiky, pričom mnohí už do svojich predpokladov zahŕňajú aj vyššiu infláciu v dôsledku možných colných opatrení Donalda Trumpa. Obchodníci preto do svojich prognóz zapracovali aj možný pokles dopytu po ropných produktoch a slabší globálny ekonomický rast, než pôvodne očakávali.

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame nasledovali vývoj cien ropy na medzinárodných trhoch a taktiež začali klesať. Výhľad na najbližšie týždne sa preto mení zo stabilného na mierne klesajúci, čo by sa mohlo prejaviť aj na cenách pohonných hmôt na čerpacích staniciach.

Ďalší vývoj bude závisieť najmä od vývoja rizík v globálnom obchode – ich naplnenie by mohlo podporiť ďalší pokles cien. Významnú rolu zohrá aj rozhodnutie kartelu OPEC+ o prípadnom zvýšení produkcie. Na druhej strane, ak by sa opäť objavili výrazné geopolitické riziká, priestor na pokles cien by bol obmedzený.