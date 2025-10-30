Dennie zhrnutie: ECB, FOMC a MAG7 – zmiešané signály a averzia voči riziku

- Obchodovanie na americkom trhu začalo vo štvrtok zmiešaným sentimentom, no ako sa seansa vyvíjala, nálada sa jasne zhoršila. Výsledky spoločností zo skupiny MAG7 poukazujú na drasticky odlišný sentiment a podmienky u firiem s podobnými charakteristikami. Alphabet prekonal všetky očakávania, Microsoft priniesol zmiešané výsledky, zatiaľ čo Meta klesla o viac ako 8 %, a to aj napriek dobrým výsledkom. Investori stále čakajú na zverejnenie výsledkov Apple a Amazonu po zatvorení trhu.
- Včerajší prejav Jeroma Powella vystrašil časť investorov. FOMC rozhodol o znížení sadzieb, no Powell jasne upozornil, že decembrové zníženie nie je zaručené, napriek stále napätejšej situácii v americkej ekonomike.
- Podobná dynamika bola viditeľná aj v Európe. Európski investori dnes skôr vyčkávali, snažili sa zohľadniť dnešnú tlačovku ECB, dôsledky nových obchodných rokovaní medzi USA a Čínou, výsledky firiem a bohatú dávku makrodát. Lídrom poklesov bol index CAC40, ktorý oslabil o 0,5 %. Menšie poklesy zaznamenali DAX a WIG20, približne 0,2 %. FTSE 100 sa darilo lepšie, pridal približne 0,2 %.
- Dnes vystúpili zástupcovia ECB. Pod vedením prezidentky Christine Lagardeovej deklarovali udržanie reaktívnej politiky a jasne sa dištancovali od svojich amerických náprotivkov, ktorí sú pod tlakom na neustále znižovanie sadzieb. ECB uistila, že napriek slabému rastu si ekonomika aj trh práce vedú dobre a riziká pre rast a finančný systém Európy klesajú, a to aj napriek búrlivému globálnemu prostrediu. Investície do infraštruktúry a masívne zbrojenie majú pozitívny vplyv na ekonomiku EÚ, no široko chápaný priemysel ostáva pod tlakom.
- Deň bol katastrofálny pre mnohých investorov do kryptomien. Bitcoin stratil viac ako 3,5 %, Ethereum cez 5 %. Menšie tokeny zaznamenávajú dvojciferné poklesy. Strácajú aj firmy spojené s obchodovaním s kryptomenami.
- Zlato dnes zastavilo pokles, cena rastie o 1,7 %. Podobné rastúce pohyby vidno aj pri ďalších drahých kovoch.
- Na ropnom trhu nenastali výrazné pohyby. Kontrakty NATGAS však stúpli o 4 % po informáciách o poklese zásob tejto suroviny v USA.
- Jen výrazne oslabuje po komentároch prezidenta Bank of Japan, ktoré trh vnímal ako veľmi holubičie. Japonská mena stráca takmer 1 % voči doláru a 0,6 % voči euru.
- Euro dnes taktiež oslabuje – zaujímavosťou je, že spoločná mena začala strácať už pred rozhodnutím o sadzbách a prejavom ECB.
- Stretnutie Trump–Si sa skončilo predĺžením obchodného prímeria o jeden rok. Čína plánuje obmedziť reštrikcie na vývoz vzácnych kovov a obnoviť nákupy sóje z USA. USA výmenou znížia niektoré clá; situácia okolo AI čipov, na ktoré sa Čína zameriava, zatiaľ nie je úplne jasná.
EURUSD na najnižšej za posledné 3 mesiace
Konferencia ECB: Globálna neistota, stabilita politiky 💶
Graf dňa – Sója (30.10.2025)
