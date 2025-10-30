Ropa zlacňuje napriek pozitívnym signálom – trh zostáva opatrný

- Ceny ropy Brent a WTI mierne klesli, aj napriek zniženiu ciel medzi USA a Čínou.
- Fed znížil úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť ekonomickú aktivitu a dopyt po komoditách.
- Zásoby ropy v USA nečakane prudko klesli, trh však na tieto dáta výraznejšie nereagoval.
- Investori vyčkávajú na zasadnutie OPEC+, kde sa očakáva ďalšie zvýšenie ťažby.
- Ceny ropy Brent a WTI mierne klesli, aj napriek zniženiu ciel medzi USA a Čínou.
- Fed znížil úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť ekonomickú aktivitu a dopyt po komoditách.
- Zásoby ropy v USA nečakane prudko klesli, trh však na tieto dáta výraznejšie nereagoval.
- Investori vyčkávajú na zasadnutie OPEC+, kde sa očakáva ďalšie zvýšenie ťažby.
Ceny ropy dnes mierne klesli, a to napriek priaznivému vývoju v obchodných vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou aj povzbudivým makroekonomickým dátam z USA. Investori totiž vnímajú potenciálne obchodné prímerie medzi Washingtonom a Pekingom skôr ako krátkodobé upokojenie napätia než zásadnú zmenu vo vzťahoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Zníženie ciel zo strany prezidenta Donalda Trumpa na čínske tovary zo 57 % na 47 % v rámci ročnej dohody je spojené s prísľubom Číny obnoviť nákupy americkej sóje, pokračovať v exporte vzácnych zemín a bojovať proti nelegálnemu obchodu s fentanylom.
Podľa analytika Tamása Vargu zo spoločnosti PVM trhy vnímajú tento krok skôr ako dočasné upokojenie situácie než ako prielomové riešenie, čo čiastočne vysvetľuje aj negatívnu reakciu cien ropy, ktoré nereflektujú pozitívne správy o stave amerických zásob.
Okrem obchodného vývoja podporilo globálny ekonomický výhlaď aj rozhodnutie amerického Fed o znížení úrokových sadzieb, ktoré síce bolo očakávané, ale môže mať dlhodobý podporný efekt na komoditné trhy citlivé na hospodársku aktivitu. Podľa hlavného ekonóma spoločnosti Rystad Energy Claudia Galimbertima ide o posun smerom k postupnej reflácii a podpore ekonomiky, čo je pozitívne pre trhy s ropou a ďalšími surovinami.
Zásoby ropy v USA v týždni končiacom 24. októbra klesli o výrazných 6,86 milióna barelov na 416 miliónov barelov, pričom analytici očakávali pokles len o 211 tisíc barelov. Napriek tomuto prekvapivo silnému poklesu zásob zostáva cena ropy pod tlakom.
Investori tiež vyčkávajú na nadchádzajúce zasadnutie skupiny OPEC+, plánované na 2. novembra, kde by mohlo byť oznámené ďalšie navýšenie produkcie o 137 000 barelov denne v decembri, čo môže opäť zvýšiť obavy z nadbytku ponuky.
Ropa Brent aj WTI tak smerujú k tretímu mesačnému poklesu v rade, pričom za október zaznamenávajú viac než 3 % stratu, a to aj napriek pozitívnym fundamentom. Prevládajúca nálada na trhu zostáva obozretná.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa naďalej pohybuje v úzkom bočnom pásme okolo 59,82 USD, pričom kľúčová Fibonacciho úroveň 38,2 % na hladine 60,10 USD pôsobí ako rezistencia. Po nedávnom raste sa trh dostal do fázy konsolidácie a aktuálne obchoduje pod kĺzavými priemermi EMA 50 (60,34 USD) a SMA 100 (60,87 USD), čo potvrdzuje stratu rastového momenta. Williams %R sa nachádza hlboko v prepredanej zóne na úrovni -99, čo môže naznačovať krátkodobú šancu na odraz. Momentum však klesá, čo potvrdzuje oslabujúcu nákupnú silu. Celkovo sa trh nachádza vo fáze vyberania ziskov po predchádzajúcom raste, a ak cena neprerazí späť nad kĺzavé priemery, hrozí ďalší pokles k ďalším Fibonacciho úrovniam – najmä 50 % (59,32 USD) a 61,8 % (58,53 USD).
V prípade prerazenia pod aktuálnu podporu by trh mohol smerovať až k 78,6 % retracementu na 57,42 USD. Naopak, prieraz nad 60,10 USD by mohol znamenať návrat k rastovému trendu s cieľom pri hladine 61,07 USD (23,6 %) a vyššie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 stráca 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje pre obavy z výdavkov na AI a vyjadrenia Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentujú menovú politiku USA 🔍Rozdelený Fed?
CHN.cash pod tlakom napriek pozitívnym vyjadreniam Trumpa 🚩
OPEC+ zvažuje mierne zvýšenie ťažby na december, trh očakáva opatrné rozhodnutie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.