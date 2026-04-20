Pokračovanie rokovaní USA a Iránu je neisté: Irán zvažuje svoju účasť

Na dnes, 20. apríla, bolo naplánované ďalšie kolo rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré malo obe strany priblížiť k prímeriu a celý svet následne k otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou námornou tepnou. Predovšetkým pre prepravu energetických komodít. Uskutočnenie rokovaní je však neisté. Irán zvažuje svoju účasť, a preto vôbec nie je isté, že sa ďalšieho kola rokovaní zúčastní. V tomto kontexte treba dodať, že dočasné prímerie sa končí v stredu 22. apríla.
Dôvodom ohrozenia pokračovania rokovaní je, že americké námorníctvo pri Ománe obsadilo iránsku loď, ktorá sa snažila prelomiť blokádu USA. V piatok síce bolo oznámené, že Hormuz je otvorený pre komerčné plavby vrátane ropných tankerov, no už v sobotu došlo k jeho opätovnému uzavretiu. Spojené štáty totiž podľa všetkého vo svojej blokáde nepovolili.
Práve obsadenie a zadržanie iránskej lode bude výrazne komplikovať akékoľvek ďalšie rokovania. Prímerie síce trvá, no je oveľa krehkejšie. Stávky na bleskové diplomatické riešenie preto výrazne klesajú. Trhy navyše reflektujú aj vyššiu pravdepodobnosť ďalšej eskalácie konfliktu, ak prímerie, ktoré je dohodnuté do stredy 22. apríla, nebude predĺžené.
Z trhov tak postupne vyprcháva piatková dávka optimizmu, ktorá bola spojená s otvorením prielivu. Opätovné uzavretie prináša ďalšie neistoty a volatilitu. VIX, teda takzvaný index volatility, doteraz vzrástol o viac ako 10 %. Rastie aj cena ropy. Futures na barel ropy Brent už teraz stoja približne 95 dolárov a WTI potom 87 dolárov.
S rastom neistoty a ceny ropy rastú aj veľkoobchodné ceny palív, čo vymaže väčšinu priestoru na zlacnenie, ktoré sme v piatok na tento týždeň očakávali. To ďalej podporí infláciu a inflačné tlaky, ktoré v prípade presakovania do ďalších sektorov ekonomiky budú centrálne banky tlmiť vyššími úrokovými sadzbami. Tie spomalia ekonomiku a zdražia úverové financovanie, a to vrátane hypotekárnych úverov, ktorým už teraz rastú priemerné úrokové sadzby.
Na trhoch vidíme posilnenie dolára a mierny pokles európskych akcií. Futures na americké akciové indexy sú mierne v červenom pásme, pričom pri S&P 500 vidíme hodnotu -0,45 % a pri technologickom Nasdaqu -0,42 %. Nič zásadné. Napriek tomu podľa všetkého s odlivom optimizmu príde v pondelok očakávaná korekcia na akciových trhoch a rast cien ropy.
Problém je, že aj v prípade pokračovania rokovaní USA a Iránu je výsledok neistý. Požiadavky oboch strán sú stále veľmi vzdialené. Kľúčovými bodmi rokovaní sú iránsky jadrový program, obohacovanie uránu, ukončenie blokády a nastavenie stabilnej prevádzky v Hormuze, ako aj prerušenie iránskej podpory proxy skupinám v regióne.
Ani jedna strana nenaznačila, že je ochotná v týchto kľúčových bodoch zo svojich požiadaviek ustúpiť. Je teda otázne, ako sa táto situácia zmení v prípade pokračovania rokovaní. Kým nebude dosiahnutá dohoda alebo nejaký pre obe strany schodný kompromis, Hormuzský prieliv bude čeliť viacerým obmedzeniam, čo sa premietne do cien ropy, cien palív a všeobecnej inflácie. Čím skôr bude konflikt ukončený, tým menšie budú negatívne dosahy na svetovú ekonomiku, a naopak.
Thajsko zrýchľuje strategický megaprojekt ⚓ Kríza v Hormuzskom prielive oživila plán za 31 miliárd dolárov
🎥 Útoky v Hormuze vrátili na trhy nervozitu
⚫ Brent nad 90 USD za barel
Nenápadná komodita je späť ⚠️ Hedžové fondy sa po dvoch rokoch otočili do býčej nálady 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.