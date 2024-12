Politické nepokoje ohrozujú francúzske hospodárstvo

Francúzsko v súčasnosti čelí vážnej politickej kríze po tom, ako bola vláda premiéra Michela Barniera zosadená v hlasovaní o vyslovení nedôvery, čím sa potvrdilo to, čo mnohí považovali za nevyhnutné. Barnier, proti ktorému hlasovalo 331 poslancov, bol nútený odstúpiť, čo uvrhlo krajinu do nestability. Toto politické vákuum pripomína chaos, ktorý charakterizoval štvrtú republiku, a odhaľuje zraniteľnosť systému piatej republiky, ktorý je navrhnutý pre silného prezidenta s parlamentnou väčšinou. Súčasná situácia poukazuje na nefunkčnosť systému, keď sa táto rovnováha naruší. V dôsledku toho môže Francúzsko smerovať k parlamentným voľbám v júni 2025 a potenciálne aj k prezidentským voľbám, keďže Macronova autorita je oslabená.

Dočasné zrušenie vlády a rozpočtu

V najbližšom období bude vláda fungovať pod dočasnou správou. To znamená, že nebudú zavedené žiadne nové zákony ani zásadné reformy. Namiesto toho sa osobitným zákonom preklopí rozpočet na rok 2024, čo vláde umožní vykonať potrebné úpravy, ako napríklad každoročnú úpravu daňových pásiem dane z príjmu, čím sa zabráni zvyšovaniu daní, ktoré by mohlo zaťažiť milióny domácností. Toto dočasné opatrenie však znamená, že sa nezačnú žiadne významné fiškálne reformy ani nové programy verejných výdavkov. Nová vláda bude po vymenovaní schopná riadiť len každodennú prevádzku a riešiť naliehavé problémy, ale nebude mať mandát ani politickú stabilitu na presadenie akýchkoľvek zásadných zmien.

Finančný vplyv a hospodárske výzvy

Z finančného hľadiska síce revízia rozpočtu povedie k miernemu zníženiu deficitu, ale to stále nepostačuje na splnenie cieľov stanovených Európskou úniou. Dlhová situácia krajiny je naďalej neistá a rozdiel v úrokových sadzbách medzi francúzskymi a nemeckými štátnymi dlhopismi sa môže naďalej zväčšovať, hoci je nepravdepodobné, že by to viedlo k plnohodnotnej finančnej kríze vďaka ochrane, ktorú poskytuje eurozóna. Napriek tomu bude mať politická paralýza reálne dôsledky pre francúzske hospodárstvo. Očakáva sa, že rast sa bude ďalej spomaľovať, čo prehĺbi problémy na trhu práce, a pretrvávajúca nestabilita bude znamenať ďalšie zaťaženie verejných financií. Kombinácia pomalého rastu a zvyšujúceho sa deficitu sťaží Francúzsku plnenie jeho dlhodobých fiškálnych záväzkov.

Investičný výhľad: Neistota a opatrnosť

Z investičného hľadiska sa absencia rozpočtu a upustenie od navrhovaného zvýšenia daní ľavicovou koalíciou vnímajú pre sporiteľov relatívne pozitívne. Nedôjde k okamžitému zvýšeniu daní z príjmu ani k zmenám rovnej dane (PFU), čo znamená, že výnosy pre investorov zostanú v krátkodobom horizonte chránené. Investičné podmienky na širšom európskom trhu pravdepodobne podporí aj očakávanie znižovania úrokových sadzieb v celej eurozóne. Francúzske spoločnosti - najmä tie, ktoré sú závislé od domáceho trhu - však budú naďalej čeliť výzvam, pričom ceny ich akcií budú pravdepodobne pod tlakom pretrvávajúcej politickej a hospodárskej neistoty. V dôsledku toho bude investičné prostredie pravdepodobne naďalej opatrné a volatilné, keďže trhy budú čakať na to, ako sa vyrieši politická kríza.

Hľadanie nového predsedu vlády

Keďže Macrona teraz čaká úloha vymenovať nového predsedu vlády, neistota sprevádzajúca tento proces pridáva ďalšiu vrstvu nepredvídateľnosti. Macron má za sebou históriu neočakávaných politických nominácií a v Paríži už kolujú niektoré mená ako potenciálni kandidáti na prevzatie tejto funkcie. Medzi hlavnými uchádzačmi sú Bernard Cazeneuve, bývalý premiér, ktorý by mohol pomôcť rozbiť ľavicovú opozíciu; Sébastien Lecornu, Macronov lojalista zo stredopravých Republikánov; François Bayrou, centrista a kľúčový Macronov spojenec; a Jean Castex, bývalý premiér známy svojím pragmatickým štýlom vedenia. Bez ohľadu na výber nový premiér zdedí vládu s obmedzeným politickým kapitálom, ktorá nebude schopná zaviesť odvážne reformy potrebné na riešenie fiškálnych a hospodárskych problémov Francúzska. Dovtedy bude nedostatok jasného smerovania vedenia naďalej brzdiť akýkoľvek zmysluplný pokrok.

Macronovo odhodlanie a budúcnosť Francúzska

Le Penová, líderka krajne pravicového Národného zjazdu, sa už vyjadrila k Macronovej budúcnosti a naznačila, že prezident sa musí rozhodnúť, či jeho hrdosť stojí za obetovanie budúcnosti krajiny. Napriek jej kritike je Macron naďalej odhodlaný naplniť svoj mandát a tvrdí, že má v úmysle odslúžiť celé funkčné obdobie do roku 2027. Tento postoj však bude pravdepodobne podrobený skúške, keďže politické vákuum sa naďalej zväčšuje a jeho schopnosť efektívne vládnuť sa dostáva pod čoraz väčší tlak.

Záver: Francúzsko čaká neistota

Celkovo má toto obdobie politickej paralýzy vo Francúzsku vážne dôsledky pre domáce hospodárstvo aj finančné trhy. Hoci bezprostredné riziká finančnej krízy sú nízke, dlhodobá neistota pravdepodobne výrazne zaťaží hospodárstvo, spomalí rast a zníži dôveru investorov. Vzhľadom na to, že ďalšie voľby v roku 2025 sú ešte ďaleko, krajina čelí dlhšiemu obdobiu politickej nestability, ktoré bude náročné pre tvorcov politiky aj verejnosť. Investori zatiaľ zostanú opatrní a budú sa pohybovať v období neistoty, kým sa neobjaví stabilnejšie politické prostredie.







Investori sú naďalej pomerne spokojní s trhom francúzskych dlhopisov : napriek včerajšej udalosti sa výnos francúzskych 10-ročných dlhopisov znížil o 0,55 % a spread medzi francúzskymi a nemeckými 10-ročnými dlhopismi dnes klesá o 4,28 %. CAC 40 sa však zdá byť dobre orientovaný na oblasť podpory 6600 - 6950. Zdroj: xStation.