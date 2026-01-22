Pomalý rast Procter & Gamble

- Organické tržby P&G stagnovali, čo predstavuje najoslabší rast za posledné desaťročie, objem predajov klesol o 1 %.
- Organické tržby P&G stagnovali, čo predstavuje najoslabší rast za posledné desaťročie, objem predajov klesol o 1 %.
- Na výsledkoch sa podpísali vládne obmedzenia v USA a vyššia porovnávacia báza.
- Spoločnosť spolieha na silný výkon mimo USA a uvedenie nových produktov, napríklad Tide s novou receptúrou.
- Výhľad na celý fiškálny rok 2026 zostáva nezmenený, cieľom je organický rast v rozmedzí 0–4 %.
Spoločnosť Procter & Gamble (P&G) zverejnila výsledky za posledný štvrťrok roku 2025, ktoré poukázali na stagnáciu organického rastu tržieb a pokles objemu predaného tovaru.
Organické tržby zostali bezo zmeny, čo predstavuje najoslabšie tempo rastu za posledných desať rokov a mierne zaostalo za očakávaniami analytikov.
Objem predajov klesol o 1 %, najmä kvôli nižšiemu dopytu po produktoch v kategóriách detskej, dámskej a rodinnej starostlivosti.
Čo stálo za slabým výkonom?
Finančný riaditeľ Andre Schulten uviedol, že štvrťrok ovplyvnilo niekoľko negatívnych faktorov:
-
Porovnanie so silným obdobím minulého roka, keď spotrebitelia hromadili zásoby v očakávaní štrajkov v prístavoch.
-
Dočasné zastavenie vládnej pomoci v oblasti potravín v USA.
-
Vplyv vládneho shutdownu, ktorý negatívne ovplyvnil spotrebiteľské správanie v USA.
Akcie P&G reagovali na správu poklesom až o 1,1 % v premarkete. Za celý rok 2025 akcie klesli takmer o 15 %, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o 16 %.
Výhľad do druhej polovice fiškálneho roka
Spoločnosť naďalej očakáva, že splní cieľ celoročného organického rastu (v rozmedzí 0 až +4 %), pričom kľúčom by mal byť:
-
Silný výkon v Európe a Latinskej Amerike, kde organické tržby vzrástli o 8 %.
-
Pozitívne prijatie novej receptúry pracieho prášku Tide, ktorá bola uvedená na americký trh koncom roka.
Okrem toho P&G reaguje na zmeny v správaní spotrebiteľov úpravou cenovej politiky – znižovaním cien vybraných produktov a novým balením, ktoré má lepšie osloviť cenovo citlivých zákazníkov. Priemerné ceny produktov spoločnosti vzrástli v štvrťroku o 1 %, čo zodpovedá predchádzajúcim obdobiam.
Graf PG.US (D1)
Akcie spoločnosti Procter & Gamble sa aktuálne obchodujú na úrovni 145,86 USD, čím testujú rezistenciu v podobe kĺzavého priemeru EMA 50 (145,19 USD). Rastový pohyb, ktorý začal v prvej polovici januára, vrátil akcie nad krátkodobé technické bariéry, ale trend zostáva klesajúci, ako naznačuje naďalej klesajúci SMA 100 (148,97 USD). RSI sa posunul na 52,7 bodu, teda nad neutrálnu zónu, čo naznačuje zlepšujúce sa momentum, ale zároveň nenaznačuje prekúpenosť. Krátkodobo bude rozhodujúce, či sa akcie udržia nad EMA 50 – prípadné potvrdenie tohto prerazu by mohlo otvoriť cestu k otestovaniu SMA 100 a psychologickej úrovne 150 USD. Naopak, neúspešný preraz nad pásmo 146–148 USD by mohol viesť k návratu smerom k úrovni 140 USD.
Zdroj: xStation5
