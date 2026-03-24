Posun v európskych PMI – silný priemysel, pokles služieb

24.03.2026 – Zhrnutie PMI ukazovateľov z Európy (marec)
Francúzsko:
- Výrobný PMI: 50,2 (Očakávanie: 49,5; Predchádzajúci: 50,1)
- PMI služieb: 48,3 (Očakávanie: 49,0; Predchádzajúci: 49,6)
Nemecko:
- Výrobný PMI: 51,7 (Očakávanie: 49,4; Predchádzajúci: 50,9)
- PMI služieb: 51,2 (Očakávanie: 52,0; Predchádzajúci: 53,5)
Eurozóna:
- Výrobný PMI: 51,4 (Očakávanie: 49,4; Predchádzajúci: 50,8)
- PMI služieb: 50,1 (Očakávanie: 50,9; Predchádzajúci: 51,9)
Na základe zverejnených dát možno pozorovať jasný obrat trendu, ktorý v posledných mesiacoch dominoval. V druhej polovici roka 2025 bolo bežné, že hodnoty PMI služieb rástli a často prekonávali očakávania. Zároveň výrobné ukazovatele naznačovali miernu, ale pretrvávajúcu stagnáciu v sektore.
Tento posun trendov môže mať niekoľko možných vysvetlení. Zlepšenie v priemysle môže byť výsledkom prílevu objednávok z obranného a infraštruktúrneho sektora. Európska únia v posledných štvrťrokoch kládla silný dôraz na rozširovanie ozbrojených síl a na renováciu či rozširovanie infraštruktúry. Ide o čisto priemyselné iniciatívy, čo sa odráža aj v týchto ukazovateľoch.
Na druhej strane nemožno prehliadnuť, že nezamestnanosť zostáva v porovnaní s poslednými rokmi zvýšená. Miera nezamestnanosti je síce stále relatívne mierna, slabosť na trhu práce však možno začína doliehať na spotrebu. Ešte významnejším negatívnym faktorom pre služby však pravdepodobne zostáva zložitá situácia v leteckej doprave. Vysoké náklady na palivo spôsobené konfliktom v Iráne prudko zvyšujú ceny leteniek, čo bude mať podstatný, hoci zatiaľ ťažko vyčísliteľný dopad na turizmus a služby.
