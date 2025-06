Powell očakáva „výrazný“ nárast inflácie. Nižšia pravdepodobnosť zníženia sadzieb v lete?

Podľa šéfa Fedu Jeroma Powella „dôvodom, prečo neznižujeme sadzby, je to, že predikcie v rámci aj mimo Fed očakávajú výrazný nárast inflácie v tomto roku.“ Na druhej strane Powell uvádza: „(...) Inflácia by mohla byť slabšia, než sa očakáva – v takom prípade by sme mohli pristúpiť k skoršiemu zníženiu sadzieb. (...) Slabší trh práce by taktiež naznačoval skoršie zníženie.“ Powell zároveň naznačuje, že trh práce je zjavne slabší, čo by mohlo Fed povzbudiť k zníženiu sadzieb neskôr v tomto roku. Neistota okolo dopadu ciel však pretrváva a Fed môže počas tohto leta zaujať prístup „počkajte a uvidíme.“ Index amerického dolára (USDIDX) dnes stráca takmer 0,6 %, keď investori zohľadňujú nižšie ceny ropy a možnosť reálneho prímeria na Blízkom východe. Ako ukazuje týždenný graf, USDIDX pokračuje v najväčšom výpredaji od jesene 2022.