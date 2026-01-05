Prečo CEO CrowdStrike investoval 300 miliónov dolárov do tímu Mercedes F1

-
George Kurtz investoval do zhruba 5 % podielu v tíme Mercedes F1, pričom hodnota celého tímu sa odhaduje na 6 miliárd dolárov.
-
Zostáva aktívnym partnerom ako technologický poradca a člen strategického výboru tímu.
-
Skúsenosti z podnikania a pretekov využije pri zavádzaní inovácií v oblasti výkonnosti a IT.
-
Investícia posilňuje globálne ambície Mercedesu najmä v technologickom a americkom priestore.
-
George Kurtz, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti CrowdStrike, investoval približne 300 miliónov dolárov, aby sa stal menšinovým spoluvlastníkom Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. V rámci transakcie odkúpil 15 % podiel spoločnosti Motorsport Invest Limited (MIL), ktorú vlastní šéf tímu Toto Wolff. Táto entita drží tretinu tímu, čo znamená, že Kurtz teraz vlastní asi 5 % podiel v tíme. Hodnota celej stáje sa týmto pohybom odhaduje na okolo 6 miliárd dolárov.
Štruktúra vedenia ostáva rovnaká
Aj po tejto transakcii zostáva Toto Wolff výkonným riaditeľom, šéfom tímu aj spolumajiteľom, spolu s firmami Mercedes-Benz a Ineos, ktoré majú rovnaké podiely. Kurtz však neostal iba pasívnym investorom – bol vymenovaný za technologického poradcu a člena strategického výboru, kde sa bude podieľať na dlhodobej technologickej vízii tímu.
Technológie a preteky sa stretávajú
Kurtz má rozsiahle skúsenosti nielen z oblasti IT a kyberbezpečnosti, ale aj ako amatérsky vytrvalostný jazdec, s úspechmi v pretekoch ako 24 hodín Le Mans. Mercedesu tak prináša zaujímavú kombináciu strategického myslenia, technologického know-how a závodnej vášne – presne to, čo moderný tím Formuly 1 potrebuje na udržanie špičky.
CrowdStrike a Mercedes: strategické prepojenie
CrowdStrike je dlhodobým partnerom Mercedesu od roku 2019, pričom jeho značka sa objavuje na monopostoch aj oblečení tímu. Toto partnerstvo teraz prerástlo do priamej vlastníckej účasti a strategickej spolupráce, čo odráža rastúci význam technológií a amerického trhu v rámci globálnych plánov Mercedesu.
Inovácia ako základ víťazstva
Kurtz zdôraznil, že Formula 1 a kyberbezpečnosť majú spoločné základné princípy – rýchlosť, presnosť, schopnosť pracovať s dátami a inovácie. Práve preto vidí túto investíciu ako dlhodobý projekt, ktorý spája šport s technológiami budúcnosti.
